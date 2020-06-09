اللواء/عمر البردان

تحت عنوان " بعد السبت المخزي: الخشية باتت أكبر من الدخول في نفق" كتب عمر البردان، باتت الخشية من أن ينزلق لبنان إلى المجهول أكبر من أي وقت مضى، وبدأ الخوف يزداد من الدخول في نفق الفتنة البغيضة العمياء، بعد مشهد السبت الماضي المخزي، على إثر التظاهرة التي ما كانت تشبه سابقاتها، بعدما جرى حرفها عن مبتغاها الأساسي، بإثارة موضوع سلاح "حزب الله" الذي يشكّل موضوعاً خلافياً بامتياز بين اللبنانيين الذين يجمعهم الكثير، من المطالبة بإسقاط الطبقة الفاسدة وتصحيح المسار الحكومي، إلى استعادة الأموال المنهوبة والتصدي للفساد ومحاربة الفاسدين، وأضاف أنّ ما جرى في وسط بيروت وكورنيش المزرعة وبين الشياح وعين الرمانة، كان عملًا مفتعلاً ومدروساً من الذين أرادوا إيصال الرسائل إلى من يعنيهم الأمر.

الديار/دوللي بشعلاني

تناولت موضوع قرار الحكومة تنظيم مرحلة رابعة من إعادة اللبنانيين من الخارج، على أن تبدأ يوم الخميس المقبل في 11 حزيران الجاري وتستمرّ حتّى 19 منه، وتعمل على إعادة نحو 2500 لبناني من عدد من الدول، ومن المفترض أن تكون المرحلة الأخيرة قبل عودة حركة الملاحة الجويّة إلى وضعها الطبيعي. وقالت بأنّ حركة الملاحة الجويّة لن تعود إلى وضعها الطبيعي كما كان مقرّراً في 21 حزيران الجاري، وأنّ الحكومة فضّلت التريّث بسبب عدم التزام العائدين بالتدابير الوقائية اللازمة، كما نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة قولها بأنّ غالبية الحالات الطارئة والمستعجلة قد عادت خلال المراحل الثلاث السابقة.

الشرق/تيريز القسيس صعب

قالت أنّه فيما تنشغل الأوساط السياسية في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي بغية التوصّل إلى حل مع صندوق النقد الدولي، فإن الديبلوماسية اللبنانية، والمتمثلة بشخص وزير الخارجية ناصيف حتي تستعد لخوض معركة ديبلوماسية مع المجتمع الدولي والمتعلقة بالتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب. وفي هذا الإطار، بادر الوزير حتي إلى إجراء سلسلة مشاورات ولقاءات مع عدد من السفراء الأجانب والعرب في لبنان، والتي تعتبر بلادهم من الدول المؤثرة والفاعلة في المجتمع الدولي بغية شرح الموقف اللبناني من مختلف القضايا السياسية والأمنية المتعلّقة بتمديد مهلة اليونيفيل.