The New York Times

الخطة الفلسطينية لوقف الضم: تذكير إسرائيل بمعنى الاحتلال

تقول السلطة الفلسطينية إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من موظفيها ورجال الشرطة الفلسطينية كما ستخفض من حجم التمويل الحيوي لقطاع غزة الفقير إضافة إلى محاكمة أي مواطن إسرائيلي أو عربي من سكان القدس اعتُقلوا في الضفة الغربية في المحاكم الفلسطينية بدلاً من تسليمهم إلى إسرائيل.

وفي محاولة يائسة لردع إسرائيل ومنعها من ضم الأراضي المحتلة، يتخذ الفلسطينيون عدداً من الخطوات الاستفزازية لقطع التعاون مع إسرائيل وإجبارها على تحمّل المسؤولية الكاملة، بصفتها دولة تمارس الاحتلال العسكري، عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية .

في حين أن هذه الإجراءات قد تبدو نتائجها عكسية، فإن القادة الفلسطينيين ينظرون إليها على أنها إجراءات قوية وكفيلة بجعل الإسرائيليين والمجتمع الدولي يأخذونها على محمل الجد والتراجع عن خطوات الضم قبل فوات الأوان كما يقولون.

وقال حسين الشيخ القيادي الفلسطيني المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل وأحد أقرب مستشاري الرئيس محمود عباس: "لسنا عدميين أو حمقى ولا نريد الفوضى". وأضاف "نحن براغماتيون ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة والضم يعني عدم عودة العلاقات مع إسرائيل ".

The Guardian

خطوة ترامب بسحب جنود أميركيين من ألمانيا "هي لعبة خطرة"

حذر سياسيون بريطانيون وخبراء عسكريون أوروبيون من أن قرار دونالد ترامب بسحب 9500 جندي أميركي من ألمانيا يخاطر بتسليم الكرملين ميزة استراتيجية وتقويض التحالف العسكري الغربي في فترة ما بعد الحرب.

وأضافت هذه الأوساط بأن هذه الإجراءات ستؤثر على قدرة الولايات المتحدة على العمل في الشرق الأوسط وأفريقيا - على الرغم من وجود تشكيك في ما إذا كان ترامب سيتمكن من تنفيذ تهديده بسحب الجود قبل انتخابات تشرين الثاني.

وأبلغت الصحف الأميركية يوم الجمعة أن اقتراح سحب ربع القوات الأميركية في ألمانيا لم يتم تأكيده بعد، وقالت برلين يوم الاثنين إنه لم يتم إعلامها رسمياً بالانسحاب.

روسيا اليوم

الولايات المتحدة... توقعات بوصول أعداد وفيات كورونا إلى 145 ألفا حتى أغسطس

رجحّ باحثون من جامعة واشنطن الاثنين، أن أكثر من 145 ألف شخص قد يموتون بسبب "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة حتى شهر أغسطس المقبل.

وتشير الأرقام المعلنة مؤخراً أن الباحثين في الجامعة رفعوا حصيلتهم المتوقعة السابقة لضحايا الفيروس بأكثر من 5 آلاف حالة في غضون أيام، بسبب ارتفاع أعداد الوفيات اليومي والتحضير للتخفيف في الإجراءات الوقائية من الفيروس في البلاد.

وأظهر إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز الـ400 ألف حالة، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

وحسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي بواقع 126,3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفاً، وفي روسيا 458 ألفاً، وفي بريطانيا 286 ألفاً، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.