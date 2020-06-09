الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون ترأس اجتماعاً في حضور دياب وتوافق على أن تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ضم وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتم خلال الاجتماع التداول بالأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا لم تتلق تأكيداً من أمريكا بخصوص سحب قواتها

قالت الحكومة الألمانية إنها لم تتلق تأكيداً رسمياً من واشنطن بشأن صدور أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب ألوف من أفراد القوات الأمريكية من ألمانيا، لكنها شددت على أن وجود هذه القوات يخدم كل الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي. وكان مسؤول أمريكي كبير قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا. وسيقلص هذا التحرك عدد القوات الأمريكية بألمانيا إلى 25 ألف جندي. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور في مؤتمر صحفي "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أول تعليق من إثيوبيا على أنباء "منح مصر قاعدة عسكرية" قرب حدودها

علق وزير الشؤون الخارجية الإثيوبية جيدو أندارجاشيو، على التقارير التي أفادت بموافقة جنوب السودان على بناء قاعدة عسكرية لمصر قرب حدود بلاده.

جاء ذلك خلال مناقشات أجراها الوزير مع سفير جنوب السودان جيمس بيتيا مورغان، الذي شدد على أن بلاده لن تقدم على أي خطوات تضر بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني: العلاقات الصينية - الميانمارية في مرحلة حاسمة تربط الماضي بالمستقبل

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقات بين الصين وميانمار تمر الآن بمرحلة حاسمة تربط الماضي بالمستقبل، حيث يتعرض العالم لتغيرات عميقة لم تشاهد خلال قرن. وأضاف الرئيس في رسالة تهنئة متبادلة مع نظيره الميانماري يو وين مينت، للاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وميانمار.