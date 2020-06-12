النهار 8/6/2020

خلطة لمساعدة "عائلة كرة القدم" من الفيفا؟

كشف رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السويسرس جاني إنفانتينو أنّ "فيفا" يدرس خطّة مساعدة مالية لعائلة كرة القدم خلال اجتماع لمجلسه "في الأسابيع المقبلة"، وذلك خلال رسالة وجّهها إلى الاتحادات المنضوية تحت كنفه بواسطة تقنية الفيديو.

النهار 8/6/2020

كونور ماكغريغور... الإعتزال الثالث!

بتغريدة عبر "تويتر"، قرّر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور، الاعتزال مجدّداً. وقال إبن ال31 سنة، المتوّج بطلاً للعالم من الوزنين الخفيف (2016 و 2018) والريشة (2015 و 2016) في بطولة "يو أف سي" (" بطولة القتال القصوى"): " قرّرت اعتزال القتال. شكراً على كل الذكريات الرائعة. يا لها من رحلة".

الجمهورية 8/6/2020

ميسي جاهز لمواجهة مايوركا

التحق الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس بالتمارين الجماعية لفريقه برشلونة تحضيراً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، غداة تأكيد مدرّبه كيكي سيتيين أنّ قائد التشكيلة الكاتالونية سيكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى بعد العودة.

ال بوندسليغا على السكة الصحيحة

أبدى المتابعون لدى استئناف الدوري الألماني نشاطه في 16 أيار الماضي، بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا، تخوفهم من أمور شتى، أبرزها: تفشي الوباء بين أفراد الفرق، تعرّض اللاعبين لإصابات بدنية، أو تجمّع المشجّعين حول الملاعب... لكن ألمانيا تبدو في طريقها لكسب رهان إقامة منافسات اللعبة في زمن كورونا.

إصابة ناتشو

أعلن نادي ريال مدريد، ثاني ترتيب الدوري الإسباني، أمس أنّ مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز يعاني إصابة عضلية فيالفخذ الأيمن.

الجمهورية 10/8/2020

إلغاء رالي ويلز

أعلن منظّمو ويلز البريطاني، أمس، إلغاء السباق الذي يندرج ضمن بطولة العالم للراليات الذي كان من المقرّر إقامته بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني، بسبب تبعات فيروس كورونا.

الجمهورية 10/8/2020

سيلفا سيغادر سان جيرمان

ذكرت تقارير إعلاميّة فرنسيّة، أنّ قائد وقلب دفاع نادي باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي تياغو سيلفا، سيرحل عن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعدما قضى 8 سنوات "ناجحة" في النادي.