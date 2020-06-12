نداء الوطن/غادة حلاوي

تناولت موضوع العقوبات الأميركيّة وقالت إنّه عندما يجتاح سلاح العقوبات الاقتصادية الأوطان الصغيرة يرمي بها سريعاً في أتون الفتن والنزاعات، ويُلقيها على أبواب الحروب وحيدة للقدر المجهول. قد لا تهتم كثيراً واشنطن لتداعيات قوانينها واجراءاتها العقابية على بلد مثل لبنان ينوء تحت كل أنواع الأزمات والمشاكل، وهو الذي لم يخرج أصلاً من حروب مديدة ليعود إليها. وقد لا تعير أهمية لما قد يعانيه معظم الشعب اللبناني من ويلات القصاص ويكون معظم مكوناته بمنأى عن الضرر الكبير أمنياً واقتصادياً ووطنياً.

الديار/ابتسام شديد

وصفت تيار المستقبل، الاشتراكي والقوات اللبنانيّة بالثلاثي المتردّد وقالت أنّه ورغم الخلافات بين هؤلاء الأفرقاء إلاّ أنّهم يتّفقون على موضوع واحد وهو معارضة حكومة حسّان دياب ولذلك تركوا أمر الحكومة للشارع، فالتظاهرات لا تهمل حكومة الرئيس دياب ومرشّحة للعودة بقوة نظراً للأحوال السيئة، فالحكومة لم توفّق بالاجراءات الاقتصادية وكبح ارتفاع سعر الدولار والغلاء، وغضت النظر عن تهريب المليارات ولم تصلح الفساد وأنجزت تعيينات تقاسم الجبنة والمواقع بين اركانها وهي ستلفظ أنفاسها عندما يتحرك الشارع وتسقط وحدها نتيجة تسونامي الفقر الشعبي ولا حاجة "لبل اليد" بها او تحضير مؤامرة ضدها.

الجمهورية/الدكتور جو سروع

قال أنّه منذ أن سُرّبت النسخة الأولى من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي، إتفق معها كثرٌ ونحن منهم في تشخيصها للحالة الاقتصادية والمالية في لبنان، واختلفوا معها جذرياً في مقاربتها الراديكالية للحل، خصوصاً لجهة الإطفاء الكامل لديون الدولة السيادية على حساب المصرف المركزي والمصارف عموماً والمودعين تحديداً، في ظل نكران سافر لمسؤولية الدولة تجاه دائنيها في مقابل حل تدرّجي لا يُحلّ الدولة من مسؤوليتها المالية الكاملة تجاه دائنيها في الداخل، وتحقيق إصلاح حقيقي وذات معنى، يبني على ما تبقّى من قوى في الاقتصاد والقطاع المصرفي والمصرف المركزي لوقف الانزلاق الحر للاقتصاد اللبناني.

اللواء/عمر البردان

تحدّث عن حكومة الرئيس حسّان دياب وقال إنّها ومن خلال التعيينات الماليّة والإداريّة التي تفوح منها راحة المحاصصة والكيدية فتحت على نفسها، باباً واسعاً للانتقادات التي أصابتها بسهام التشكيك واقتسام المغانم بين مكوناتها، كما بدت عاجزة عن القيام بأدنى واجباتها تجاه اللبنانيين الذين ما بلغوا مرحلة من اليأس والعوز، حيث يفتقرون إلى أدنى مقومات العيش الكريم، في وقت لا يبادر أهل السلطة إلى القيام بمسؤولياتهم في التخفيف من حجم المعاناة القائمة. وفي الموازاة وقت يواصل الدولار الأميركي تحليقه الجنوني بعدما تجاوز أمس، الستة آلاف ليرة في السوق السوداء، دون أن تحرّك هذه الحكومة ساكناً، للحد من هذه الجريمة المتمادية التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي أصابت اللبنانيين في أرزاقهم ولقمة عيشهم.