الوكالة الوطنية للإعلام

وزارة المالية: الاجتماع الـ13 مع صندوق النقد تمحور حول إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وإدارة المالية والمشاورات تستكمل الإثنين

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان "الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، عقد اجتماعه الثالث عشر مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. وتمحور الاجتماع حول موضوع إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وإدارة المالية العامة، على أن تستكمل المشاورات نهار الإثنين".

وكالة أنباء رويترز

بايدن: الجيش سيتدخل إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض مغادرة البيت الأبيض

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه قلق من أن الرئيس دونالد ترامب سيحاول ”سرقة“ انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

وقال بايدن في مقابلة أذيعت في وقت متأخر يوم الأربعاء في برنامج ”ذا ديلي شو“ الكوميدي ”هذا أكبر بواعث قلقي...سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات“.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية حول الأسلحة النووية في بولندا: سنتخذ إجراءات رد شاملة على أي تهديد لنا

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الروسية، فلاديمير تيتوف، معلقا على تصريح السفيرة الأمريكية في بولندا، جورجيت موسباتشر، بشأن احتمال نقل الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، أن روسيا ستتخذ ردا شاملا على أي تهديد محتمل لها.

ووفقًا للدبلوماسي، فإن هذا التصريح الذي أدلت به السفيرة الأمريكية "هو في الغالب ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك رد فعل على المناقشات السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن الحاجة إلى تخزين الترسانات النووية الأجنبية على أراضيها".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً لمراقبة بيئة المحيطات

نجحت الصين في إطلاق قمر صناعي لرصد بيئة المحيطات إلى الفضاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وقالت مصلحة الدولة للفضاء، إنه تم إطلاق الصاروخ من طراز "لونغ مارش-2سي" الذي يحمل القمر الصناعي من طراز "ايتش واي-1دي" الساعة 2:31 صباحا بتوقيت بكين.

وسيشكل القمر الصناعي الجديد، مع القمر الصناعي من طراز "ايتش واي-1سي" الذي أطلق في سبتمبر 2018، أول كوكبة أقمار صناعية صينية مخصصة للخدمات البحرية المدنية، كما مضاعفة بيانات رصد المحيطات حالياً، وفقاً للمصلحة ووزارة الموارد الطبيعية.