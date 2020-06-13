TL

في مثل هذا التوقيت من مساء أمس قارب سعر صرف الدولار السبعة آلاف ليرة لبنانية، أما الآن فيتم تداول العملة الخضراء بـ4250 ليرة في السوق السوداء، وفي بحر هذا الفارق الكبير أسئلة كثيرة طرحت من المواطن كما الحكومة: من يقف خلف عمليات التلاعب بسعر الصرف ولمصلحة من، وما صحة تهريب الدولارات الى خارج الحدود؟!

هذا التلاعب الخطير بمصير البلد والمواطنين، حدا بمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإحالة الدعاوى المتعلقة به امام المجلس العدلي كونها تزعزع الثقة بمتانة نقد الدولة.

المنار

بعد اجتماعات فرضت على بعض المصرفيين، تعهد مصرف لبنان بضخ الدولار في الاسواق وفق الحاجة، ما يجعل الدولار في هبوط اضطراري بعد تحليقه غير المنطقي، وبمنطق الحسم كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا من ان الاتفاق أبرم للجم الدولار بحدود الثلاثة آلاف ومئتي ليرة كحد اقصى.

nbn

لبنان على صفيح داخلي ساخن... فهل دقت ساعة الإنتقال الحكومي من رصيف مرحلة الخطط والبرامج الورقية إلى واقع العمل الميداني والإجراءات التنفيذية؟.

mtv

للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة ينزل الشارعان الموالي والمعارض، لكن ليس ضد بعضهما بعضاً هذه المرة، وانما ضد هدف مشترك واحد وواضح: ارتفاع سعر الدولار، اي ضد سياسة التفقير والتجويع.

NTV

انتهى نهار لملمة مفاعيل ليل التهويل على تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أن المجلس لم يلوح بإقالة سلامة وأن الهدف أكل العنب، وأن سلامة سيضخ الدولار من على المنصة الالكترونية فيما يقوم الأمن العام بواجبه في توقيف الصرافيين غير الشرعيين، ومنهم ستة أوقفوا اليوم وشكلت خلية الازمة من جديد، علّها لا تدخل الوطن في ازمات اخرى وتصبح الكلمة الأخيرة عندها للشارع .

OTV

مئة عام طبعتها حروب الآخرين على أرضنا، ومعاركنا الداخلية، والتدخلات الإقليمية والدولية في شؤوننا، فضلاً عن مآسينا الاجتماعية، وصولاً إلى أزمتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية غير المسبوقة.

LBC

نسأل بكل جدية وبكل احترام: هل في هذه الجمهورية من يشرح للرأي العام ماذا حصل اعتباراً من مساء امس وحتى فجر اليوم؟ كيف حل التعايش بين الرينغ والخندق الغميق بسحر ساحر؟ من روج بأن الدولار اصبح بسبعة آلاف ليرة؟ وأن هناك قراراً بإقالة حاكم مصرف لبنان؟ كيف وبسحر ساحر تقطع كل الطرقات، من طرابلس إلى صيدا، مروراً بجل الديب؟

الميادين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحذّر من أن التظاهرات في المملكة المتحدة خطفها متطرفون، في حين تعزز الشرطة تدابير الحماية في محيط تماثيل لشخصيات معروفة في أنحاء لندن قبيل موجة جديدة من التظاهرات نهاية هذا الأسبوع.

الجزيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده بحاجة لشرطة قوية، وقرر تنظيم مهرجان انتخابي في عطلة "يوم الحرية" بمدينة تشتهر بعنصريتها ضد السود في حقبة الكونفدرالية.

العربية

جدد أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي رفض حزبه مغادرة ما سماها "حكومة الرئيس"، مؤكداً عدم إدخال أي تغيير على تركيبة الائتلاف الحاكم.