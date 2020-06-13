لبنان الحر

التقى مدير عام للأمن العام ​اللواء​ عباس ابراهيم حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ في السراي الحكومي قبيل جلسة مجلس الوزراء.

صوت لبنان

استقبل محافظ النبطية القاضي محمود المولى ظهر اليوم في مكتبه، وفداً من منظمة اليونيسف ضم المنسق برم بهادور شاند ورنا البزري وصونيا الياس، في زيارة تنسيقية تخللها البحث في مستجدات اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

radio orient

تقدمت رئيسة "لجنة التربية النيابية " رئيسة كتلة المستقبل النائب بهية الحريري بإسمها وبإسم الكتلة الى المجلس النيابي بإقتراح قانون يرمي الى دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بتخصيص مبلغ وقدره 300 مليار ليرة من أصل الاعتماد الإضافي في موازنة عام 2020 البالغة قيمته 1200 مليار ليرة.

اذاعة النور

التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان، وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

صوت المدى

استقبل ‏الرئيس ميشال عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي في القصر الجمهوري.