ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان إيران "شنّت هجومًا سيبرانيًا على أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي، استهدف "سلسة التزويد"، التي توصل بين الجيش الإسرائيليّ وبين الخدمات المدنيّة التي يحصل عليها، مثل التزوّد بالوقود والطعام. ووفقًا للمراسل العسكري للصحيفة، يوآف ليمور إنّ الإضرار بـ"سلسلة التزويد" كان من الممكن أن يؤثر ليس فقط على "الأعمال الجارية" للجيش الإسرائيليّ، إنما كان بالإمكان "جمع معلومات عن شركات ومنشآت وطرق عمل، حسّاسة جدًا لإدارة الاقتصاد كلّه". وبحسب الصحيفة، فإنّ وحدة سيبرانية تابعة للجيش الإسرائيليّة تمكّنت من إحباط محاولة هجوم إيرانيّة على مواقع للجيش الإسرائيلي.

ذكر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يجري المفاوضات حول تنفيذ عملية ضم الاراضي افلسطينية وحجم الضم وتوقيته، مع المسؤول الاميركي جاريد كوشنر"، ملمحاً بذلك إلى أن تنفيذ الضم محكوم بموقف كوشنر، وليس السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان، الذي يؤيد خطاب اليمين المتطرف الإسرائيلي بتنفيذ الضم فوراً وبشكل أحادي الجانب. وأضاف برنياع أنه وفقاً للتقديرات التي استعرضت خلال المداولات، سيتعين على شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") أن تبحث في تبعات الضم على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن وعلى استقرار الأردن، وكيف سيؤثر الضم على خطوات إيران في سورية ولبنان وغزة، وكيف سيكون رد فعل السعودية ودول الخليج، وماذا ستفعل السلطة الفلسطينية، وما ستفعل حماس والجهاد الإسلامي، وبالأساس كيف سيكون رد فعل الجمهور الفلسطيني، وهل ستستأنف العمليات المسلحة وكيف سيكون حجمها.

تصادق الحكومة الإسرائيليّة، يوم الأحد المقبل، على إقامة "مستوطنة ترامب" في الجولان المحتلّ، بعد عام على قرار الحكومة إنشائها، بحسب ما ذكر موقع "واللا". وتحمل المستوطنة اسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تكريمًا له على اعترافه بـ"السيادة الإسرائيليّة على الجولان" المحتلّ منذ العام 1967.

قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مخططات الضم الإسرائيلية تتناقض مع التوافق العربي والدولي بشأن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، محذراً من أن هذه الخطوة ستؤجج العنف وستحدث صدمة في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في الأردن الذي تستفيد إسرائيل من استقراره, وأن خطوة الضم ستقوض على الفور بالتأكيد تطلعات إسرائيل إلى تطوير الروابط الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي، وخاصة الإمارات، مُقراً بوجود أفق لإقامة "تعاون أمني أوثق وأكثر فعالية" بين أبوظبي وتل أبيب كدولتين لديهما أقوى جيشين في المنطقة ومخاوف مشتركة بشأن الإرهاب والاعتداءات، ناهيك عن علاقاتهما القديمة والوثيقة مع الولايات المتحدة.

أعلنت "اللجنة اليهودية الأمريكية" (AJC) أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش سيشارك في الدورة القادمة من مؤتمرها السنوي، وأن قرقاش سيناقش خلال المؤتمر جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الطوائف في "حوار تاريخي مفتوح".

أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال فلسطين، معتز بشارات، أن دبابات الجيش الإسرائيلي قامت بتدمير الخطوط الناقلة للمياه إلى سهل قاعون بالأغوار الشمالية أثناء قيام الجيش بإجراء تدريباته بالأراضي الزراعية في منطقة الأغوار".

انهار أحد المباني في معامل تكرير البترول في حيفا، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات أو تسرب للمواد في مكان الحادث, وأشار موقع يديعوت أحرونوت، إلى انهيار جزء من "أبراج التبريد" وأن هذه الأبراج لم تستخدم منذ عام 2009، وكانت بمثابة مركز للزوار، ومصفاة للتدريب.