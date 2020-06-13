أعلنت الولايات المتحدة أنها تحقق في التقارير الإعلامية التي تحدثت عن زيارة قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وأشار شينكير إلى أن "هذه التقارير تثير قلقا" لدى الولايات المتحدة، معيداً إلى الأذهان أن العقوبات الأمريكية والأممية الخاصة بليبيا تستهدف مصدري النفط من هذه البلاد خارج إطار الصلاحيات القانونية للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

أفادت صحيفة "Washington Free Beacon" برفع دعوى قضائية "غير مسبوقة" في مدينة نيويورك الأمريكية ضد قطر تتهمها بتمويل هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين، وتتهم "عدداً من المؤسسات المالية القطرية الخاضعة بشكل عام لسيطرة حاكم البلاد"، في إشارة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "بتقديم ملايين الدولارات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تصنفهما الولايات المتحدة تنظيمين إرهابيين، ونفّذتا عدة هجمات ناجحة" استهدفت مواطنين أمريكيين وإسرائيليين.

نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية تقريراً عن وفاة شاب مغربي في مركز إيواء للقاصرين في إسبانيا بطريقة مماثلة لوفاة الأمريكي الأسمر جورج فلويد مختنقاً تحت ركبة شرطي على رقبته, وتوفي الشاب المدعو إلياس الطاهري البالغ 18 عاماً من العمر في عام 2019, واعتبر القضاء الإسباني حادث وفاة الشاب "حادثا عرضيا"، وبرّأ حراس الأمن، مشيراً إلى أن الشاب أبدى "مقاومة عنيفة" وأن تصرفات الحارس لم تخالف القواعد.