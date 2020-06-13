اشتدت وتيرة المعارك لليوم الثاني على التوالي بين القوات الحكومية اليمنية وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة أبين المحاذية لمحافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن، وسقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقال بيان مشترك للولايات المتحدة والعراق وصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل تخفيض قواتها في العراق وستناقش مع الحكومة العراقية حالة القوات المتبقية.

كشف مصدر سياسي عراقي، عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان إلى العراق الخميس، مبيناً أن "فيدان إلتقى شخصيات سياسية وحكومية عراقية".