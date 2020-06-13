نداء الوطن/ كلير شكر

قالت إنّ ألف سبب وسبب قد يدفع اللبنانيين إلى الشارع: الارتفاع القياسي في سعر الدولار، جنون أسعار المواد الغذائية، فساد الطبقة السياسية ووقاحتها، الفوضى المالية، البطالة، الأفق القاتم، المستقبل المجهول... كلها عوامل مفجّرة قد تنزع فتيل البركان الاجتماعي في أي لحظة. ولكن ما حصل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لم يكن بنظر موالين للحكومة، عفوياً، ولا ينمّ عن ردة فعل منتظرة من الرأي العام الناقم على كل ما من حوله ومستعد لهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع. برأي هؤلاء، ثمة قطبة مخفية لا تزال مجهولة الأهداف والمرامي، وإن مؤشراتها جلية.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تحت عنوان: "حرْق الأرض تحت أقدام سلامة... وحرْف الثورة عن مسارها!" كتب سركيس، من يظن أنّ الكباش بين "حزب الله" وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد انتهى فهو مخطئ، لأن الصدام يتجدّد مع كل استحقاق متعلّق بالعقوبات الأميركية. يتجه الواقع الاقتصادي نحو الانحدار بسرعة، وترفض المنظومة الحاكمة الاعتراف بهذا الواقع المذري وتستمرّ بالتصرف وكأن شيئاً لم يحصل. ومن جهة ثانية، فإنّ تدهور العملة الوطنية مرتبط بكل السياسات المالية والاقتصادية واستمرار التهريب والحصار والفساد وعدم رغبة الحكومة بمعالجة الوضع، وهذا الأمر يولّد الاهتزازات وما يحصل في الساعات الأخيرة دليل ساطع عن أنّ غياب الاستقرار المالي يهزّ الأمن ويخلق الاضطرابات.

الأخبار/ نقولا ناصيف

تناول موضوع التعيينات المالية والإدارية وقال: في جلسة مجلس الوزراء في 2 نيسان، برّر رئيس الحكومة حسان دياب سحب بند التعيينات المالية منها وإرجاءه، بالقول إنها "لا تشبهني"، أمّا في جلسة الأربعاء 10 حزيران بدا بإقرارها، هي نفسها بتعديل طفيف. ما يؤكد لنا القول إنه من المحق أنّ الظلم لحق ببعض مَن شملتهم التعيينات المالية والإدارية في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الفائت، وبينهم مَن يملك سيرة مهنية لائقة مقدّرة وكفية، بيد أنّ تخريج تعيينهم أحال ما حدث أقرب إلى فضيحة، وذلك عندما سارع الأفرقاء السياسيون، مباشرةً ومداورةً، إلى الكشف عن انتماء الموظفين الكبار الجدد إلى تياراتهم وتنظيماتهم، كي يوجّهوا رسالةً فصيحة إليه، كما إلى الداخل والخارج في آن، مؤداها أنّ "المعادلة" التي تختبئ وراء رئيس الحكومة، هي التي تحكم باسمها.

الشرق/تيريز القسيس صعب

تحدثت عن الوضع الراهن في البلاد، وقالت: وسط التخبط القائم في البلاد والأزمات الاقتصادية والسياسية والفلتان اللامحدود لسعر صرف الدولار، لم يُخفِ مراقبون إقليميون امتعاضهم من الوضع الحالي الذي يعيشه اللبنانيون على الرغم من الجهود التي تقوم بها حكومة الرئيس حسان دياب، لتحسين صورتها بعدما كثر الكلام خلال الأيام والأسابيع الماضية عن تعديل حكومي محتمل. وبحسب هؤلاء فإنّ الوضع الحالي لا يُنذر بتطورات عسكرية أو أي ضربة إسرائيلية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، إنّما ما يدعو إلى القلق الرسائل الدولية والإقليمية التي ترد إلى لبنان عبر مراجع ديبلوماسية عربية وأجنبية تتحدّث عن أنّ لبنان لا يمكنه الصمود أمام التدهور الاقتصادي أبعد من كانون الأول المقبل.