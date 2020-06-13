روسيا اليوم

السيسي وماكرون يناقشان الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة "إعلان القاهرة".

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكداً أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصة في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة، مشيداً في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة.

روسيا اليوم

كوريا الشمالية: لن نقدم مجاناً لترامب ما قد يستخدمه للتباهي بإنجازاته

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون-كون إن بلاده "لن تقدم أبداً للولايات المتحدة بلا مقابل"، حزمة أخرى قد يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "للتباهي بإنجازاته".

وشدد ري في بيان، الجمعة، على أن الهدف الاستراتيجي لكوريا الشمالية هو تعزيز القدرات لمواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل. بدورها، ردت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية على بيان الشمال، مشيرةً إلى أنها "ستواصل السعي من أجل الاستئناف السريع للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتطوير العلاقات بين الكوريتين".