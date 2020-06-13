الوكالة الوطنية للإعلام

دل كول للوطنية: سنستأنف عمليات تبديل العسكريين بشكل جزئي اعتباراً من 15 حزيران ضمن إجراءات استثنائية

أوضح القائد العام ل"اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "في نيسان 2020، علق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع عمليات التبديل والإعادة إلى الوطن ونشر الأفراد العسكريين، باستثناءات نادرة، حتى 30 حزيران 2020، وذلك للتخفيف من انتقال فيروس كورونا. وفي 5 حزيران 2020، أعلن الأمين العام، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء، عن تدابير انتقالية مؤقتة واستثنائية من أجل الاستئناف الجزئي لعمليات تبديل العسكريين وعمليات نشر الجنود والإعادة إلى الوطن لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1 تموز 2020. وهذه التدابير المؤقتة التي تتضمن نظام حجر صحي صارماً وفعالاً سيتم مراجعتها في تشرين الأول 2020".

واكد ان " العمل سيستمر بهذه الإجراءات الانتقالية لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: حماية موظفي الأمم المتحدة وقدرتهم على أداء العمليات الحرجة، المساعدة في احتواء وتخفيف انتشار الفيروس داخل لبنان والعالم، ضمان ألا يكون موظفو الأمم المتحدة من ناقلي العدوى، ودعم السلطات الوطنية في تعاملها مع كوفيد- 19 قدر الإمكان، والمساعدة في حماية المجتمعات المعرضة مع مواصلة تنفيذ ولاياتنا".

وكالة أنباء رويترز

إيران ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن أسلحة استُخدمت في هجمات على السعودية

رفضت إيران تقريراً للأمم المتحدة جاء فيه أن صواريخ كروز استُخدمت في هجمات على منشآت نفطية ومطار في السعودية العام الماضي ”أصلها إيراني“، قائلة إن التقرير وضع تحت تأثير نفوذ الولايات المتحدة والسعودية.

وفي التقرير الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن الدولي إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر تشرين الثاني 2019 وفبراير شباط 2020 ”من أصل إيراني“ كذلك. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن ”إيران تنفي ادعاءات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي يبدو أنها صدرت تحت ضغط سياسي من النظامين الأمريكي والسعودي“.

وكالة فرنس برس

غوتيريش يؤكد أن أسلحة من أصل إيراني استُخدمت في الهجمات على السعودية

أكّد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة سُلم إلى مجلس الأمن الدولي أن الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة التي استخدمت في أربع هجمات على السعودية في 2019 هي "من أصل إيراني"، وتتضمن مكونات صُدّرت إلى إيران أو صُنعت في إيران.

وأعقبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الجمعة في بيان قائلة، إن "الأمم المتحدة تفتقر إلى الخبرة اللازمة لإجراء تحقيقات معقدة" و"إيران ترفض رفضاً قاطعاً ملاحظات التقرير" بشأن تورطها في الهجمات التي وقعت في السعودية أو صلتها بالأسلحة التي ضبطتها الولايات المتحدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي يصدر قراراً جديداً بشأن سيناء... ما معنى تعديل هذه الاتفاقية مع أمريكا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة شمال سيناء. وكان البرلمان المصري وافق في جلسته العامة خلال أبريل/نيسان الماضي، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 ألف مواطن وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن.