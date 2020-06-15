الشرق الأوسط 8/6/2020

بِركة زرقاء لم يلمسها البشر داخل كهف عميق في أميركا

اكتشف الباحثون شبكة كهوف عميقة تحوي بركة بأحد الكهوف العميقة في حديقة وطنية بالولايات المتحدة. وأظهرت الصور المذهلة بركة زرقاء "عجيبة" لم يسبق أن رأتها عين إنسان من قبل في أعماق "متنزه كارلسباد كافيرنز الوطني" ولاية نيو مكسيكو الأميركية. وحسب صحيفة "كانساس سيتي ستار"، تحتوي البركة قريب الشبه بالصور الفضائية على سائل زمردي حليبي اللون والقوام محاط بصخور بيضاء متجمّدة. ويعتقد أنّ الكهف تطوّر على مدى آلاف السنين ولم تقع عليه عين بشر من قبل، حسب صحيفة (ميرور) البريطانية. وقد اكتُشفت البِركة على عُمق 700 قَدَم أسفل مدخل كهف "لاتشغيلا" الذي يُعدّ أحد أطول الكهوف في العالم. وعلى الرغم من اكتشافها عام 1993 فإنّ المستكشفين دخلوا ممراته "البكر" للمرّة الأولى في تشرين الأول.

الشرق الأوسط 8/6/2020

وكالات الفضاء العالمية تبحث تقاسم ثروات القمر

تستعد الدول "الفضائية الكبرى" للاستفادة من القمر، في موقعه والخامات الطبيعية المتوفّرة على سطحه وفي باطنه، وتضع في هذا السياق مشروعات واعدة للنقل الفضائي بين الأرض والقمر، صديقها الأزلي الذي ساهم في تكوينها لتكون قابلة للحياة، ولا يزال يوفّر الكثير من مقوّمات استمرارها، رغم بعده هنا. وأكد مصدر من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في حديث لوكالة "تاس" الدعوة للاجتماع، وقال إنّ المشاركين، بناءً على طلب مدير "ناسا"، سيبحثون بصورة خاصة مساهمة كل دولة في تنفيذ برنامج "أرتيميدا" القمري الأميركي، حول "استثمار القمر"، واستخراج الخامات من باطنه، والاستفادة منه في أغراض أخرى. وعبّرت روسيا في وقت سابق عن رفضها هذه الخطّة الأميركية، لا سيما في ما يخصّ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "السيادة الأميركية" على القمر. وبالمقابل تُعد روسيا مشروعها القمري الخاص، الذي ستقوم في المرحلة الأخيرة منه بتشييد محطّة مأهولة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. ويعود هذا الاهتمام المتزايد بـ"صديق الأرض" إلى عوامل عدّة. كما تتوجّه أنظار الدول الكبرى نحوه نظراً لوفرة مجموعة من المعادن الضرورية للصناعات في طبقاته.

الجمهورية 9/6/2020

الغاز المسيل ورذاذ الفلفل يهددان بانتشار كورونا

أشار الخبراء إلى خطورة استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل في تفريق جموع المتظاهرين لأنها قد تسهم بشكل كبير في المزيد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

في الواقع يقول طبيب أخصائي في الأمراض المعدية إن الفيروس التاجي ينتشر عبر قطرات المخاط والبصاق الذي يطلقه الناس في الهواء عندما يسعلون أو يعطسون ما يجعل الغازات المسيلة للدموع والمهيجات الأخرى التي تتسبب في الاختناق تسهم في انتشار تلك الجائحة. وأضاف بخاخات الغاز والفلفل تتسبب في جعل بصاق وسعال ومخاط المحتجين ينتشر لمسافات بعيدة تتجاوز المترين والتي هي مسافة التباعد الاجتماعي وعلاوة على ذلك يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تثير حساسية الأنف والفم والرئتين مما يسبب الالتهاب الذي قد يضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

الجمهورية 11/6/2020

دراسة تكشف فصيلة الدم الأكثر مقاومةً لكورونا

كشفت دراسة أميركيّة التي أجرتها شركة "23 آند مي"، المختصّة في إجراء الاختبارات الجينيّة، أنّ الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم O يحظون بحماية أكبر من الإصابة بفيروس كورونا، واستخدمت الشركة الاختبارات الجينيّة لمساعدة العلماء على فهم أفضل للدور الذي تؤدّيه العوامل الوراثيّة في الإصابة بفيروس كورونا.