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المجتمع المدني تحرك في وسط بيروت، وعشية ورشة حكومية مالية تشرف على ضخ مصرف لبنان مبالغ من الدولارات إلى الصيارفة والمصارف، في محاولة للجم ارتفاع سعر الدولار وتدهور سعر الليرة. وأكدت أوساط وزارية أن الورشة جدية، وأن أسبوعاً كاملاً سيكون لعملية ضخ الدولارات، تمهيداً لتقييم الأسعار التي تنعكس على السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

المنار

من كان دائماً أبداً حريصاً على مجتمعه وأهله، يطل للحديث عن آخر التطورات السياسية. كلمة لسماحة السيد حسن نصرالله عبر قناة "المنار" عند الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء.

nbn

اليوم الذي يشهد لقاء مصالحة يرعاه الرئيس نبيه بري، ويجمع فيه وليد جنبلاط وطلال إرسلان تحت مظلة عين التينة. وعشية اللقاء ثناء من "الحزب الديمقراطي اللبناني" على مبادرة الرئيس بري غير المستغربة، وتأكيد على أن هدف المصالحة هو الحفاظ على وحدة الجبل وأهله.

mtv

انتصار دياب، يفترض أيضاً أن يلقى ترجمته الطبيعية بانخفاض أكيد في سعر الدولار، وباستعادة الليرة بعضاً من قيمتها الشرائية، وأن تمتلئ المعاجن طحيناً وخبزاً، وتستعيد الحياة حياتها، والإنتاج دورته شبه الطبيعية.

NTV

يلتقط الرئيس نبيه بري غداً، ملف النازحين السياسيين ضمن طائفة الموحدين الدروز، في مصالحة تجمع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيس "الحزب الديمقراطي" طلال إرسلان.

OTV

كل أزمة هي في المبدأ مشروع فرصة، إذا توفرت الإرادة المناسبة لذلك. فرصة لفرض التغيير الذي كان مستحيلاً في الظروف العادية، بفعل تضافر المتضررين على منعه، وهم في لبنان محددون بالاسم، ومعروفون بالدور.

LBC

التئام المجلس الأعلى للدفاع ظهراً في بعبدا، ثم سلسلة اجتماعات هامة في السرايا، أهمها الاجتماع الذي سيعقد بين مجموعة من الوزراء المعنيين وحاكم مصرف ونوابه الأربعة وممثلين عن جمعية المصارف، لبحث خطة جديدة للنهوض الاقتصادي والمالي.

الميادين

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رفض بلاده لخطة إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن "هذا الإجراء يعد تصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام".

الجزيرة

أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" بعدما حكمت محكمة في اسطنبول على موظف تركي في القنصلية الأميركية في تركيا بالسجن "من دون أي دليل موثوق"، كما أعلنت سفارتها اليوم في أنقرة.

العربية

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي تأكيد "موقف دولة قطر الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه وأرضه المحتلة".