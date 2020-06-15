لبنان الحر

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنه بقدر تمسكنا بحرية الرأي والتعبير كلبنانيين، نتمسك أيضاً بالانتظام العام والسلامة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. هل تستطيع الحكومة أن تقول لنا لماذا لم تعط التعليمات اللازمة للجيش وقوى الأمن الداخلي من أجل التدخل فوراً عند البدء بتكسير العاصمة والممتلكات العامة والخاصة على مرأى ومسمع من كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ليل الجمعة-السبت الماضي؟"

صوت لبنان

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع أن "الخطة الاقتصادية والمالية، يمكنها أن تنجح في حال كانت إصلاحية، وبوجود الإرادة لا شيء مستحيل".

radio orient

رأى النائب السابق نضال طعمة، في بيان اليوم، أن "المطلوب من الحكومة وأهل الحكم ضبط الحدود ومنع التهريب وضبط الجمارك والعائدات الجمركية بإجراءات يراها الناس، يعاينوها، يقتنعوا بها، وتطمئنهم أن خيرات بلادهم لا تسرق إلى خارج البلاد".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم، أن "دقة الظروف وخطورة ما وصلت إليه الأوضاع الوطنية بمستوياتها السياسية والمالية والنقدية والاقتصادية وارتداداتها على الواقع الاجتماعي والأمني، واهتزاز شبكة الأمن الاجتماعي، استدعت استنفاراً مسؤولاً قاده الرئيس نبيه بري لإطفاء النيران التي كادت تشتعل في كل مكان لتحرق الأخضر واليابس".

صوت المدى

تناول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيون، عمل فرعية لجنة المال النيابية لتقصي الحقائق وتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة، معلناً تبلغه "من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن اجتماع بعبدا الأخير داعم لدورنا في المجلس النيابي، وقد التقيت الرئيس (رئيس الجمهورية العماد) ميشال عون ووضعته بصورة التقدم الذي أحرزناه وخطواتنا المقبلة، وسنواصل اجتماعاتنا ابتداء من الغد عند الساعة الثالثة".