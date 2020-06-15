النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها إن المحاولات الدولية لمساعدة لبنان عبر تحييده وإعطائه عوامة تنقذه أو تسمح له بأن يمرر المرحلة الصعبة عبر الإصرار على إصلاحات تساهم في تبرير مده بقروض من صندوق النقد قد فشلت.

واتهمت القوى الحليفة لسوريا بمسؤوليتها عن منع أي إصلاح في لبنان.

الجمهورية/ أنطوان فرح

عدَّد جملة أسئلة تتعلّق بالوضع الاقتصادي والمالي وبضخ مبالغ من الدولارات، متسائلاً عما إذا سيكون ذلك كفيلاً بوقف تدهور الليرة أم لا؟ ورأى أن ما أعلنه الرئيس حسان دياب واعتباره أن حكومته تعرضت لمحاولة انقلابية تمَ إحباطها، يحمل الكثير من الأسئلة والاحتمالات والتداعيات، لكن نظرية الانقلاب والمؤامرة كانت القاسم المشترك بين أكثر من طرف، فيما انحصر الخلاف في تحديد هويّة الانقلابيين وهوية الجهة المستهدفة.