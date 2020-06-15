الوكالة الوطنية للإعلام

مرتضى: مشكلة التصدير والترانزيت على الحدود الأردنية حلت

أعلن وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى "حل مشكلة التصدير والترانزيت على الحدود الأردنية، بعد مروحة اتصالات أجراها بهذا الخصوص مع المعنيين". وقال مرتضى خلال استقباله وفد تجمع مزارعي الحبوب والشمندر السكري: "بعد مراجعات عدة بخصوص تعويضات القمح، أجريت الاتصالات اللازمة، حيث تم تأكيد وضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل". والتقى مرتضى وفداً من مزارعي البطاطا في لبنان، وأكد خلال الاجتماع "ضرورة ضبط الأجهزة المعنية الحدود في كل المناطق لمنع التهريب وحماية الاقتصاد الوطني". واعتبر أن "لكل مزارع ومواطن دوراً في حماية المنتجات الوطنية ومكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي بضاعة أو منتج مهرب في السوق المحلي". ودعا المزارعين في كل القطاعات إلى "إبلاغ الوزارة عن أي جهة تحتكر أو تتلاعب بأي نوع من المدخلات الزراعية، كون المرحلة الحالية تتطلب وقوف الجميع أمام مسؤوليتهم الوطنية وحماية القطاعات المنتجة لاسيما صغار ومتوسطي المزارعين".

وكالة أنباء رويترز

انفصاليون في جنوب اليمن يستولون على مليارات في طريقها للبنك المركزي

استولى انفصاليون جنوبيون في اليمن على شحنة من النقد بمليارات الريالات وهي في طريقها إلى البنك المركزي في عدن يوم السبت في محاولة جديدة لانتزاع السيطرة من الحكومة المدعومة من السعودية منذ أعلنوا الحكم الذاتي في الجنوب خلال أبريل نيسان. وقال البنك المركزي اليمني في بيان إن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن الحكم الذاتي في عدن في أبريل نيسان، استولت على الحاويات التي كانت الأموال فيها عند خروجها من الميناء. وحذر البنك من عواقب خطيرة. وقال مصدر حكومي إن موكب الحاويات كان ينقل أوراقاً نقدية قدرها 64 مليار ريال مطبوعة في روسيا لحساب البنك المركزي. وقال مصدر حكومي آخر إن المال نقل إلى قاعدة عسكرية ووصف تلك العملية بالقرصنة. وقال المجلس الانتقالي في بيان إن "هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا".

وكالة فرنس برس

أكثر من 400 قتيل وجريح في صفوف القوات الأفغانية بأيدي طالبان الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن طالبان قتلت أو أصابت أكثر من 400 من أفراد القوات الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، متهمة الحركة الجهادية بزيادة هجماتها قبل محادثات السلام المتوقعة. وتراجع العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ أعلنت طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في 24 أيار/مايو لمناسبة عيد الفطر، لكن المسؤولين اتهموا المتمردين بتصعيد الهجمات خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان في مؤتمر صحافي "الأسبوع الماضي نفذت طالبان 222 هجوماً على قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 422" عنصراً. كما اتهم طالبان باستهداف علماء الدين في محاولة لممارسة "ضغط نفسي" على الحكومة الأفغانية. وأضاف أريان أن طالبان مسؤولة عن هجمات بالقنابل على مسجدين في كابول أسفرت عن مقتل إمامين وأربعة أشخاص آخرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين عن التعديلات الدستورية: الرئيس يعطي جزءاً من سلطاته للبرلمان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه في التعديلات الجديدة على الدستور، سيمنح الرئيس جزءاً من سلطاته الكبيرة إلى البرلمان، وهذه خطوة أخرى نحو دمقرطة المجتمع. وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا-1"، اليوم، أن انتقاد التعديلات على الدستور من قبل البعض يبدو بالنسبة له "غريباً نوعاً ما". وأشار إلى أنه "على عكس ما يتردد بتقوية سلطة الرئيس، فإن الرئيس سيتخلى عن بعض السلطات المهمة للغاية". وأوضح "إذا كان الرئيس حتى اليوم يوافق على رئيس الوزراء بموافقة مجلس الدوما (النواب)، ثم يعين برلمان البلاد دون أي موافقة من الوزراء، في الواقع، الوضع يتغير بشكل كبير، الآن القرار النهائي بشأن رئيس الحكومة يتم اتخاذه من قبل البرلمان نفسه، وكذلك بشأن الوزراء".