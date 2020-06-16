TL

في القصر الجمهوري اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع وبحث في تكثيف الجهود لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام.

المنار

إعلان رئيس الحكومة أمام الأجهزة الرقابية بدء الحرب على الفساد، في معركة طويلة وصعبة.

nbn

في شأن متصل دعت حركة أمل اليوم إلى ضرورة قطع الطريق على تسعير الخطاب الطائفي الذي يهدف لحرف بوصلة الاحتجاجات الشعبية المحقة والإطاحة بمنجزات اللبنانيين.

mtv

وكان الحكم والحكومة، استهلا النهار بسلسلة اجتماعات مفصلية، كلفا خلالها القوى الأمنية بضبط سعر الدولار، علماً بأن الأزمة النقدية هي مالية، وهذا ما دفع الدول الصديقة إلى الطلب من الحكومة أن تعجل في سحب رقبة لبنان من تحت مقصلة قيصر.

NTV

هناك معلومات دقيقة لدى الأجهزة الأمنية حول أعمال التخريب ومن يخطط وينفذ ويحرض عليها في الداخل والخارج، وأعطي الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لملاحقتهم وفي موقف بدا حازماً قال رئيس الحكومة إن "الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة على السطر

OTV

جنبلاط يرى الأولوية في التحالف مع بري والحريري وترتيب البيت الدرزي ومصالحة أرسلان بمسعى من الحاذق الماهر المحنك النبيه لتصفية ذيول قبرشمون.

LBC

واصل الرئيس بري دور الإطفائي، فجمع هذا المساء وليد جنبلاط وطلال إرسلان، في مصالحة هي الثانية بينهما في أقل من سنة، إذ انعقدت المصالحة الأولى في آب من السنة الماضية في قصر بعبدا بعد شهرين على حادث قبرشمون ومضاعفاته.

الميادين

دعت غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعيين إلى تخفيض أسعار منتجاتهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة والقيام بدورهم الوطني ومسؤوليتهم الاجتماعية في ظل الظروف الحالية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس في تصريح لمندوب سانا أن الغرفة تؤكد على الصناعيين ضرورة المبادرة لخفض أسعار منتجاتهم وعدم الانجرار وراء سعر الصرف الوهمي وذلك لمواكبة ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بهذا الخصوص والوقوف إلى جانب المواطنين.

الجزيرة

لوحت القاهرة باللجوء إلى خيارات بديلة قبل اجتماع اليوم الاثنين في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول القضايا العالقة بشأن تعبئة السد وتشغيله، وبعد تبادل مصر وإثيوبيا اتهامات لبعضهما البعض.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده قد تضطر إلى خيارات بديلة، في ظل استمرار ما وصفه بالتعنت الإثيوبي في المفاوضات.

العربية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدراجات القضائية.