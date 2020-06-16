لبنان الحر

شدّد النائب السابق فادي كرم، على أن "الحلول لا ترتبط بتغيير الحكومة كهدف بحدّ ذاته، وذلك حتى ولو كان يمكن إجراء تغيير حكومي في لحظة معينة، من خلال تفاهمات قد تحصل، كما كان حال الحكومات السابقة، ولكن الحلّ لا يكمُن هنا".

صوت لبنان

علّق النائب الياس حنكش على عمليات التهريب التي تحصل من لبنان إلى سوريا.

تعليقاً على عمليات التهريب التي تحصل يومياً إلى سوريا، نشر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش عبر صفحته الخاصة على تويتر صورة لشاحنات تهريب تمر عبر الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا وعلّق كاتباً: "بلد واحد مُفلس... يموّل بلدين مُفلسين"!

radio orient

عين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري النائب السابق في كتلة المستقبل الدكتور باسم الشاب مستشاراً دبلوماسياً له. وقد باشر الدكتور الشاب مهامه الجديدة اليوم.

اذاعة النور

أكد المكتب السياسي لحركة أمل على حق التعبير والاعتراض السياسي الذي لا يمس بمصالح الأفراد والممتلكات العامة ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والعبث.

صوت المدى

غرّد النائب آلان عون عبر "تويتر": "نقاش طويل وتصحيح لأرقام الخسائر في فرعية المال بحضور وزير المال وممثلي مصرف لبنان ولجنة الرقابة والمصارف. أهمية ما يحصل في لجنة المال، هو أن يخرج الجميع (حكومة، مصرف لبنان ومصارف) بمقاربة موحدة وبقناعة أنهم فريق واحد يفاوض صندوق النقد بدل أن يسوق لديه كل فريق نظريته على حدة".