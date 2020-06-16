عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن عزمه على تنفيذ مخطط الضم الذي حدده في الاتفاق الائتلافي مع "كاحول لافان" - بداية تموز المقبل، مشدداً على أن الخلاف في الحكومة الإسرائيلية يتمحور حول كيفية تنفيذ المخطط. وقال خلال جلسة عقدها مع كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، إن "الرغبة الأميركية في أن ينفذ مخطط الضم بإجماع داخل الحكومة الإسرائيلية، لذلك قد تتشكل حالة حيث عملية الضم لن تحدث خلالها على دفعة واحدة".

وذكرت مصادر أن نتنياهو شدد خلال اللقاء مع ضباط الاحتياط الداعمين لمخطط الضم، على أنه يرغب في ضم 30% من مساحة الضفة الغربية (نصف المنطقة C)، بموجب "صفقة القرن" الأميركية، بما يشمل غور الأردن. وأكد نتنياهو أن غانتس وأشكينازي يعارضان ذلك، وكشف نتنياهو أن المسألة العالقة في هذه المرحلة مع "كاحول لافان" تتمحور حول كيفية تنفيذ المخطط، وشدد أن ذلك "يعتمد على المفاوضات الداخلية التي ستجري داخل الحكومة".

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شركائه في الائتلاف من حزب "كاحول لافان، برئاسة بيني غانتس، بفتح الاتفاق الائتلافي بينهما مجدداً من أجل ضمان بقائه في منصب رئيس الحكومة، وذلك بعد شهر واحد فقط على بدء ولاية حكومة الوحدة هذه. وأفادت "القناة 12" بأن طلب نتنياهو يأتي على خلفية التخوف من أن تقرر المحكمة العليا النظر في التماسات ضد الاتفاق الائتلافي، فور انتهاء الستة الأشهر الأولى لولاية الحكومة، التي توصف بأنها "فترة طوارئ" بسبب فيروس كورونا.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، بأن رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية من بينها مصر والأردن و"أن هذه الاتصالات تهدف إلى "جس نبض" تلك الدول حيال خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق استيطاني يقتطع المزيد من الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وذلك في سياق مخطط الضم الإسرائيلي بهدف ربط التجمعات الاستيطانية الواقعة شمال المدينة بتلك التي تقع جنوبها.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفلسطينيين "للانتفاض" في وجه الاحتلال الإسرائيلي رداً على خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشددة على "المقاومة" بكل أشكالها. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل، "ندعو لمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها، وتحريم التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال".

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق عقده قبل عدة أيام، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق في العام 2016 على إحباط مشروع قرار أراد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته، طرحه على مجلس الأمن الدولي، ويقضي بإقامة دولة فلسطينية استناداً إلى حدود العام 1948، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم". وقال في لقاء مع قادة المستوطنات إنه "طلبت من صديق لي، وهو زعيم إحدى الدول العظمى التي لديها حق الفيتو في مجلس الأمن وتربطني علاقات جيدة جداً معه، أن يعارض مشروع القرار. وقد قام ذلك الزعيم بلجمه".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت وأوقفت 26 شخصاً بشبهة ضلوعهم في مخالفات فساد في كلية ومدارس خاصة. وتنسب الشرطة للمشتبهين مخالفات، بينها الرشوة والضلوع في الرشوة والحصول على الشيء بالاحتيال وتبييض أموال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية والتلاعب بمناقصات.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف طلبة الجامعات في الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتقلت ستة طلاب من جامعة بير زيت وتواصل قوات الاحتلال اعتقال عدد آخر من طلاب الجامعة نفسها إضافة إلى طلاب من جامعة النجاح.