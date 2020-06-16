أعلن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قمة ثانية بين الاتحاد الأوروبي والصين ستعقد يوم 22 حزيران عبر الفيديو عقب مؤتمر افتراضي جمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي شارك فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو..

قالت قناة CNN نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين ودبلوماسي غربي، إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يعتزم لقاء مسؤولين صينيين في ولاية هاواي مطلع هذا الأسبوع، وسيبحث مع ممثلي الصين دائرة واسعة من القضايا خلال لقاءات ستستضيفها قاعدة "بيرل هاربور- هيكام" الجوية الأميركية.

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده ستبيع البنزين إلى فنزويلا، لأسباب "إنسانية"، إذا طُلب منها أن تفعل ذلك، وذكر أن بلاده لم تتلق مثل هذا الطلب من فنزويلا التي تشهد أزمة وقود.

حذرت الأمم المتحدة من احتمال موت أكثر من 50 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهاية 2020، إثر اضطراب الرعاية الصحية الناجم عن جائحة كورونا.

رفعت ألمانيا، قيود السفر لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن وبريطانيا، بعد أن كانت قد أغلقت حدودها منذ ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.