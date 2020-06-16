ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر تركي، أن أنقرة تجري محادثات مع الحكومة الليبية في طرابلس، بشأن استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة وموسكو اتفقتا على مواصلة المباحثات التقنية من أجل أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا ثابتاً ومتيناً.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن الوضع الإنساني في اليمن قد يتعرض لانهيار مروع، إذا لم يتحمل العالم مسؤولياته بسرعة.

حث نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمصابين الذين يحتاجونها.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر من الصين نتائج تحقيقها في مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا في البلاد والذي ضرب العاصمة بكين.