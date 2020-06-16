الجزيرة - السعودية

تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا"

انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد؛ قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بإطلاق تطبيق «تباعد»، لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا. وقد اعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طُوّر تطبيق (تباعد) بناءً عليها، بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في المملكة، وذلك لتحقيق الغاية الصحية والسلامة المتوخاة من تطوير التطبيق عبر إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من التوسع في انتشاره، وسعيًا إلى الخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى. ويُمكّن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة في المملكة.

القدس - فلسطين

"الأمم المتحدة" تناقش حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، جلسة بشأن تداعيات خطة اسرائيل ضم أراض في الضفة. وتحدثت خمسون دولة بصفتها الوطنية أكدت رفضها لسياسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد المتحدثون من الدول والمجموعات، إدانتها ورفضها للإعلانات الإسرائيلية ببناء المستوطنات وإعلانها ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات. وألقى السفير إبراهيم خريشة، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة باسم دولة فلسطين، وكلمة أخرى باسم المجموعة العربية، حيث أن فلسطين ترأس المجموعة.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات ترسل مساعدات طبية للدومينكان لدعمها في مكافحة انتشار كورونا

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الدومينكان لتوفير الوقاية والحماية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي بها وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد/كوفيد-19/ وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

الوطن - عمان

"الوطن" تنشر تفاصيل نظام مركـز الدفـاع الإلكترونـي

نشر (الوطن) تفاصيل نظام مركز الدفاع الوطني الصادر بالمرســــوم الســــلطاني بإنشـاء مركـز الدفـاع الإلكترونـي وإصـدار نظامـه. ويتضمن الفصل الأول من نظـام مركـز الدفـاع الإلكترونـي التعريفـات والأحكـام عامـة حيث يعرف الأمــن الإلكترونـي بـ”تأميـن وحمايـة الشبكـات المعلوماتيـة، وشبكـة الاتصـالات، ونظـم المعلومات، وعمليات جمـع، وتبـادل المعلومـات باستخـدام أي وسيلـة إلكترونيـة”. وبين أيضا الجهــات المعنيــة وهي الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل السلطنة ذات الصلة باختصاصات المركز، وغير ذلك من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.