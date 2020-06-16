الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن أحداث العنف التي رافقت التظاهرات في وسط بيروت وطرابلس، معتبراً أن حكومة الرئيس حسان دياب هي المستهدفة. ونقل عن مسؤول أمني كبير قوله إن هناك من يريد تجيير جانب من الشارع لحساباته الخاصة، وأنه تبين أن معظم المحتجين يتعاطون المخدرات وهذا ما يفسر العدوانية الزائدة في تصرفاتهم، مطالباً عدم الاكتفاء بملاحقة المنفذين أو الصغار الذين هم مجرد أدوات في لعبة أكبر منهم، مشدّداً على ضرورة قطع رأس المدبر من خلال توقيف محرضيهم ومشغليهم. ولفت إلى أنه لدى الأجهزة الأمنية الغطاء السياسي للقبض على المخططين الكبار.

الجمهورية/ طوني عيسى

توقع أن تكون الأيام المقبلة على لبنان مريرة جدّاً، وقال إن قانون "قيصر" سيكون ساحقاً في سوريا ومن سوء الحظ أن لبنان سيدفع بنفسه خارج الحضانة الأميركية المعتادة، وسيضع عنقه تحت المقصلة لتتحقق بينه وبين سوريا وحدة المسار والمصير.

نداء الوطن/ الان سركيس

وصف لبنان بأنه موضوعاً في ثلاجة الانتظار ويبحث عن بارقة أمل في ظلّ إعادة خلط أوراق المنطقة وانطلاق قانون "قيصر"، الذي سيتأثر به لبنان. وقال إذا أردت أن تعلم ماذا سيجري في لبنان والمنطقة عليك أن تعرف ماذا يدور بين موسكو وواشنطن، كون المفاوضات الأميركية – الروسية ما زالت تطبخ على نار خفيفة بانتظار ما ستحمله الأيام من تطورات.

النهار/ رضوان عقيل

انتقد الخلافات والمناكفات بين أفراد الطبقة السياسية اللبنانية. ونقل عن مصادر دبلوماسية إشارتها إلى وجود جملة ملاحظات حيال حكومة الرئيس حسان دياب من خلال تعاطيها مع صندوق النقد الدولي، من جراء عدم توحيد أرقام الخسائر وعدم تثبيت ما تملكه الدولة من احتياط مالي، قائلاً: إذا استمرت الدولة على هذا المنوال أنسوا الصندوق.

البناء/ حسن حردان

عدد جملة إجراءات على الحكومة القيام بها من أجل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية. ورأى أن المطلوب من الحكومة تغليب مصلحة لبنان في علاقاته الاقتصادية، أي أن تكون براغماتية وتقام العلاقات مع دول العالم في الشرق والغرب بناء على مدى الفائدة التي يجنيها لبنان من هذه العلاقات.

الديار/ دوللي بشعلاني

توقعت بقاء الحكومة الحالية لعدّة اعتبارات منها: أن الوقت لا يسمح حالياً بتغيير حكومي في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يفرض على حكومة دياب إنجاز الإصلاحات سريعاً. ونقلت عن مصادرها قولها إن ما حصل في الشارع أخيراً من تخريب لا سيّما في وسط بيروت ليس بسبب الجوع أو الفقر، إنّما هو مخطط منظم ومدفوع من أجل زيادة الخسائر على الدولة وإظهار لبنان بأنه بلد متفلّت أمنيّاً وغير مستقرّ.