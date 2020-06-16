The Guardian

ألمانيا وفرنسا تعيدان فتح الحدود مع خروج القارة من الحظر

خففت الدول الأوروبية، يوم الاثنين، القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، بعد 3 أشهر من فرض إجراءات العزل العام، وذلك إثر تراجع عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19". وسمح للسياح الألمان بالتوجه إلى مايوركا في إسبانيا، بينما تدفق فرنسيون على بلجيكا لشراء سجائر بأسعار زهيدة، لكن استمرار إجراءات العزل العام في معظم أنحاء إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى ولجوء الكثير من الموظفين إلى العمل عن بعد بعدما كانوا يعبرون الحدود للذهاب إلى أعمالهم، يعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال بعيد المنال. وسمحت المطارات اليونانية بمزيد من الرحلات الدولية في إطار سعي البلاد لإنقاذ موسم الصيف، بينما تدفق السياح الألمان على الدنمارك المجاورة، وشكلوا طابورًا امتد 8 كيلومترات، فيما زار إيطاليون فرنسا لشراء بطاقات اليانصيب. ووصل مئات الألمان، وهم أول سياح يزورون إسبانيا منذ إغلاق الحدود في آذار، إلى مايوركا يوم الاثنين على متن رحلة من دوسلدورف سعيا للاستمتاع بأشعة الشمس، ومروا بلافتات تحمل عبارات بالألمانية والإسبانية تذكرهم بغسل الأيدي ووضع الكمامات، ثم اصطفوا مع الحفاظ على مسافات بينهم حتى يقيس موظفو الحدود، الذين وضعوا الكمامات أيضًا، درجة حرارتهم ويفحصوا أوراقهم.

The Jerusalem Post

فرنسا تريد إجراء محادثات بشأن الموقف التركي "العدواني" في ليبيا

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن باريس تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف الناتو لمناقشة دور تركيا "العدواني" و"غير المقبول" على نحو متزايد في ليبيا. وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا للمساعدة في صد هجوم شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس. واتهم مسؤول رئاسي فرنسي، في حديث لـ"رويترز" يوم الاثنين، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

روسيا اليوم

إدارة الغذاء والدواء الأميركية تلغي الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين

ألغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لمرض "كوفيد-19". وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه لم يعد ممكناً، بناء على ما استجد من أدلة، الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها فعالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس. تأتي الخطوة بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء، إلى أنه غير فعال، بما في ذلك تجربة كبيرة أجريت هذا الشهر وأظهرت أن الدواء المذكور فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس. وقال ترامب، في آذار الماضي، إن هيدروكسي كلوروكين المستخدم مع المضاد الحيوي أزيثرومايسين لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب"، دون أن يقدم دليلاً يذكر يدعم هذا الادعاء. وقال فيما بعد إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بـ "كوفيد-19".