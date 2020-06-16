الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً للهيئات الرقابية: اليوم أعلن بدء الحرب على الفساد وسنقاتل فيها حتى النهاية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعاً لهيئات أجهزة الرقابة، وفي مستهل الاجتماع، قال الرئيس دياب: "أردت أن أجتمع معكم اليوم حتى أؤكد على مسلمات أساسية، أولاها أن الدولة لا يكتمل مفهومها من دون رقابة على أعمالها. دستورياً، السلطة التنفيذية يراقبها الشعب من خلال مجلس النواب، ويحاسبها، ويعطيها ثقته أو يحجبها عنها. الإدارة عندها أكثر من جهة رقابية، بحسب الاختصاص. أنتم الجهة المعنية بمراقبة إدارة الدولة، سواء على مستوى الأداء العام، أو على مستوى أداء الموظفين. بهذا المعنى، يصبح مستوى أداء إدارة الدولة اللبنانية مرتبط أساساً بدوركم وحجمه وفاعليته وتأثيره، وعدم تأثره بالمداخلات التي يمكن أن تعطل دوركم كهيئات رقابة". أضاف: "اليوم، العالم كله يشترط على لبنان أن نكافح الفساد حتى يساعدنا. في الوضع الحالي، نحن متهمون أننا لم ننجز شيئاً فعلياً. لكن هذا الموضوع صار على الطاولة، أولوية الأولويات عند الحكومة. لذلك، أنا أعلن اليوم بدء الحرب على الفساد. هذه معركة طويلة، وستكون صعبة، وسنتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية. ماشي الحال، تعودنا عليها من أول يوم تم فيه تكليفي بتأليف الحكومة. سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة. سنقاتل فيها للآخر. اللبنانيون معنا في هذه المعركة".

وكالة أنباء رويترز

أوروبا تبدأ فتح الحدود وعبور ساعين للتمتع بالشمس وآخرين لشراء السجائر

خففت الدول الأوروبية، القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من فرض إجراءات العزل العام، وذلك إثر تراجع عدد حالات الإصابة بالفيروس، مما سمح للسياح الألمان بالتوجه إلى مايوركا في إسبانيا بينما تدفق فرنسيون على بلجيكا لشراء سجائر بأسعار زهيدة. لكن استمرار إجراءات العزل العام في معظم أنحاء إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى ولجوء الكثير من الموظفين إلى العمل عن بعد بعدما كانوا يعبرون الحدود للذهاب إلى أعمالهم يعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال بعيد المنال. وسمحت المطارات اليونانية بمزيد من الرحلات الدولية في إطار سعي البلاد لإنقاذ موسم الصيف، بينما تدفق السياح الألمان على الدنمرك المجاورة ووقفوا في طابور امتد ثمانية كيلومترات فيما زار إيطاليون فرنسا لشراء بطاقات اليانصيب.

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأوروبي ولندن يعتزمان إعطاء "زخم جديد" للمفاوضات حول العلاقة ما بعد بريكست

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إعطاء "زخم جديد" للمفاوضات في شأن مرحلة ما بعد بريكست المتعثرة حالياً، قبل ستة أشهر من الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق وتفادياً لغياب الاتفاق الذي سيكون كارثياً على الأرجح. واعتبر جونسون أنه يمكن التوصل في تموز إلى اتفاق مع الاتحاد مؤكداً أن مواقف لندن وبروكسل "ليست متباعدة إلى هذا الحد". وأقرّ الطرفان في بيان مشترك عقب قمة عبر الفيديو استمرت ساعةً، بأن "زخماً جديداً ضروري" للتوصل إلى اتفاق بحلول أواخر العام 2020 بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد. وصرح جونسون للتلفزيون بعد الاجتماع مع القادة الأوروبيين "ما قلناه اليوم إنه كلما تم الأمر في شكل أسرع كان ذلك أفضل، ليس ثمة سبب لعدم التوصل (إلى اتفاق) في تموز ".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: مسألة عقد قمة بصيغة أستانا تناقش عبر القنوات الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مسألة عقد قمة بصيغة أستانا حول سوريا تُناقَش عبر القنوات الدبلوماسية. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في إجابة على سؤال في هذا الشأن: "هذه المسألة تُناقَش عبر القنوات الدبلوماسية". وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد بحث يوم الأربعاء الماضي، مع كبير مساعدي وزير خارجية إيران، للقضايا السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي، تطوير التفاعل في إطار صيغة أستانا حول سوريا. وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب المحادثات الهاتفية بين الطرفين: "تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون في إطار صيغة أستانا حول سوريا، بما في ذلك الوضع "على الأرض"، وتقديم المساعدة الإنسانية، فضلا عن تدابير لتعزيز العملية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة". وكان وزراء الخارجية الإيراني والروسي والتركي، قد بحثوا في اجتماع ثلاثي "تركي- روسي- إيراني" في 22 نيسان الماضي، الشأن السوري، وسبل مكافحة جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية السابع حول مسار أستانا المتعلق بسوريا، الذي ضم كل من التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر الفيديو.