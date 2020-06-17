الشرق الأوسط 10/6/2020

قطاع الطيران يتّجه نحو خسارة 84 مليار دولار

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تؤدّي أزمة فيروس كورونا إلى خسائر قياسيّة لقطاع الطيران تبلغ 84 مليار دولار في عام 2020، معتبراً إيّاه "أسوأ عام في تاريخ الطيران". وقال الاتحاد إنّ من المتوقّع أن ترتفع حركة السفر الجوي بنسبة 55 في المائة في عام 2021 من مستواها المنخفض هذا العام، لكنّها ستكون أقلّ بنسبة 29 في المائة عن مستواها لعام 2019.

نداء الوطن 10/6/2020

15 مليار يورو

أعلنت الدولة الفرنسيّة أنّها ستقدّم حزمة دعم لصناعة الطيران بقيمة 15 مليار يورو أو ما يعادل 16.9 مليار دولار أميركي. وذلك بعد أن أصبح عدد كبير من الوظائف على المحك وسط تراجع الطلب على السفر الجوي بسبب أزمة كورونا. وتشمل الخطّة صندوق استثمار بقيمة 500 مليون يورو. و300 مليون يورو كمساعدات للمساهمة في تحديث مصانع لمقاولين فرعيين في القطاع. كما ستستثمر الدولة بمبلغ 1.5 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات لدعم الأبحاث في تكنولوجيا طيران جديدة صديقة للبيئة.

نداء الوطن 10/6/2020

دياب: لإعادة وضع لبنان على الخريطة السياحيّة

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب اجتماعاً للقطاع السياحي، قائلاً: "ما يهمّنا اليوم هو القطاع السياحي، والحركة الاقتصاديّة وكيفيّة الاستفادة من فصل الصيف. وفي هذا الإطار عقدنا اجتماعاً للبحث في إمكانية فتح المطار، من حيث التوقيت والدول والفترة الزمنيّة، ونسبة الوافدين الخاضعين لفحص الـPCR ونحن نأخذ كل المعطيات في الاعتبار، من أجل موسم سياحي جيّد، على أن يشكّل الملف الاقتصادي أولويّة. وفي هذا الإطار، تحدّث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقال "يجري درس كيفيّة الاستفادة من التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لناحية الفوائد واستفادة المؤسّسات السياحيّة منها، ولا سيّما الفنادق". وأضاف أنّ "مصرف لبنان مدّد كل الاستحقاقات 6 أشهر إضافيّة. كما يجري العمل على القروض المدعومة من دون حصول أي مضاربة".

الشرق الأوسط 11/6/2020

البنك الدولي يتوقّع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021

عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع على حاله، وإن انتعش الاقتصاد العالمي في 2021، وذلك بسبب تداعيات تفشّي وباء "كوفيد-19" هذا العام. وجاءت التوقّعات بعدما أفادت هذه الهيئة الماليّة الدوليّة التي تتّخذ من واشطن مقراً، بأنّ الوباء قد يدفع ما بين سبعين إلى مائة مليون شخص إلى الفقر المدقع في 2020، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي فيه أسوأ ركود منذ 80 عاماً. ويتوقّع البنك الدولي أن ينتعش النمو بنسبة 4 في المائة عام 2021، لكنّه لا يتوقّع أن تنمو الدول التي تضم أكبر نسبة من الفقراء في العالم. كما حذّر البنك الدولي بأنّ الأمور قد تتّجه للأسوأ، ما يعني أنّ التوقّعات يمكن أن تشهد مزيداً من الخفض.

الشرق الأوسط 11/6/2020

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبيّة أكثر من حرب التجارة

أظهرت نتائج مسح اقتصادي، تباطؤ الاقتصاد الصيني أكثر ما يقلق الشركات الأوروبيّة العالميّة في الصين، يليه التباطؤ العالمي، ثمّ الحرب التجاريّة بين الولايات المتّحدة والصين. وبحسب المسح، الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبيّة في الصين، فإنّ "هشاشة" سلاسل الإمداد والتموين العالميّة ظهرت جرّاء جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد 19)، إلى جانب معاناة الاقتصادات متعدّدة الأطراف. وبحسب نتائج المسح، فإنّ 49 في المائة من الشركات تقول إنّ ممارسات الأعمال في الصين أصبحت أصعب خلال العام الماضي بما يقل بمقدار 4 نقاط مئويّة عن النسبة المسجّلة في مسح العام السابق.