TL

ريح المصالحات التي هبت أمس من عين التينة بعد لقاء جنبلاط-أرسلان برعاية من الرئيس نبيه بري رفدها بعد ظهر اليوم لقاء بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري الذي استبقاه رئيس البرلمان إلى مأدة الغداء والهدف هو الدفع بالجهود الوطنية لتطويق التوتر الذي شهده الشارع في الآونة الأخيرة ومساندة المساعي الحكومية في كبح الانهيار الاقتصادي..

المنار

كل المساعي والتعاميم وما رسم من مبادرات، لم يستطع الى الآن تطويق الدولار، فبقي بجنونه كالسكين، مصلتاً على رقاب اللبنانيين. وبناء على مقررات اللجنة الوزارية المصغرة التي عقدت السبت في السراي، أعلن الأمن العام بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة مقابل الدولار، ما يفرض أن يكون للإجراءات الميدانية مع تلك المصرفية التي وعدت بضخ الدولار، نتائج ايجابية في الساعات المقبلة، إذا ما أضيف اليها جدية قضائية بملاحقة المتهمين بالتلاعب بسعر الصرف.

nbn

عين التينة عينها على الجمع لأن الوضع الراهن يستلزم جهود جميع أبناء الوطن الواحد. هنا مصالحة هناك تدوير زوايا هنالك اتصالات لحل قضايا خلافية ومعالجة أحداث أليمة. بالأمس جمع الرئيس نبيه بري، رئيسي الاشتراكي وليد جنبلاط والديمقراطي طلال إرسلان، واليوم تابع مع الرئيس سعد الحريري تطويق شغب فتنوي سعى البعض إلى زرعه في العاصمة فتم وأده بحكمة ووعي وصلاة مشتركة حيث تم التأكيد بحسب ما رشح من أجواء اللقاء ألا أولوية تتقدم على حفظ السلم الأهلي

mtv

وجهت عين التينة اليوم دعوة الى رؤساء الكتل النيابية لعقد حوار وطني في بعبدا، فيما لم تصدر حتى الآن دعوة رسمية عن القصر الجمهوري . فهل القصد من ذلك جس النبض ومعرفة من يحضر ومن سيغيب؟

NTV

التقى الرئيس الحريري هذا المساء اللواء عباس ابراهيم في بيت الوسط في وقت بات استقرار الليرة وتثبيت سعر الصرف هما اليوم الهدف الموحد بين جميع شاغلي المواقع السياسية، وكل تصريح من زعيم أو وزير أو نائب أو محلل سياسي لا يخلو في هذه المرحلة من هذا المؤشر، واللافت أن تثبيت سعر الصرف هو جزء من النيران التي التهمت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ألقيت الملامة عليه في أنه ثبتها على الألف والخمسمئة ليرة على مدى ثلاثة عقود.

OTV

المصالحة والحقيقة توأمان لا ينفصلان.

المصالحة ضرورة وطنية، خصوصاً في ظرف يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بلبنان. أما الحقيقة، فضرورة لتحقيق المصالحة، حتى لا تبنى على زعل، بل على حق، وانطلاقاً من تصفية النوايا لا الحسابات، والتطلع إلى المستقبل، لا الغرق في الماضي، قريباً كان أم بعيداً. المصالحة في ملف حادثة قبرشمون، بدأت في بيت الدين الصيف الفائت برعاية رئيس الجمهورية، واستكملت أمس في عين التينة بدعوة من رئيس مجلس النواب. فاستقرار لبنان من استقرار الجبل، والعيش الواحد بين اللبنانيين أولوية.

LBC

كيف بسحر ساحر انتقل البلد من المتاريس السياسية إلى دعوات الحوار؟ هل هو الخوف من الانهيار؟ أم الخوف من مفاعيل قانون قيصر؟ رئيس الجمهورية أطلق مبادرة حوارية وحدد موعدها في الخامس والعشرين من هذا الشهر. وتشمل الدعوة كلاً من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب. رئيس مجلس النواب نبيه بري أنضج مصالحة بين وليد جنبلاط وطلال إرسلان، وهو استقبل الرئيس سعد الحريري.

الميادين

أكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ أن "سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءاً من السياسات الغربية التقليدية العمياء والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم مشدداً على وجوب رفعها"، مشيراً إلى أن "استهداف ​الشعب السوري​ في عملته الوطنية ولقمته ودوائه ومعيشته ووضع ​العراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني.

الجزيرة

أشار رئيس الوزراء الكويتي صباح ​خالد الصباح​، إلى أن بلاده "لم تصل بعد إلى المنطقة الآمنة في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت الصباح، خلال كلمة في مجلس الأمة، إلى أن "إحصائيات السلطات الصحية وصلت إلى 37 ألف حالة ووفيات تقدر بـ 300 حالة حتى الآن"، معرباً عن قلق حكومته من "ارتفاع الإصابات بين المواطنين في الفترة الأخيرة".

العربية

أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، بأن "​مجلس الوزراء​ العراقي برئاسة ​مصطفى الكاظمي​، صوّت على قرار مهم بشأن الكوادر الطبية أو ما صار يعرف بـ "الجيش الأبيض". ولفت المكتب، في بيان، إلى أن "الكاظمي يوجه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة ​كورونا​"، منوّهاً بأن "مجلس الوزراء صوت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين، وفق أولويات تحددها ​وزارة الصحة​".