لبنان الحر

رد النائب ​أنطوان حبشي​ على الوزيرة السابقة ​ندى بستاني​، قائلاً: "عاطيكي صورة كاملة عن الكلفة صادرة عن ​مجلس الإنماء والإعمار​. أجمل شي الاجتزاء، أحسن كذبة يللي فيها جزء من الحقيقة. للموضوع تتمة".

صوت لبنان

أشار ​حزب الكتائب​ إلى أنه "راقب المجهود غير المجدي الذي بذله أهل السلطة في عقد سلسلة ماراتونية من الاجتماعات الأمنية والمالية في محاولة منهم لتغطية تقصيرهم في إدارة الاستحقاقات التي يمر فيها ​لبنان​، وقد انتهت إلى إطلاق سلسلة جديدة من الخطط الفاشلة مرفقة بكم من التهديد والوعيد بالاقتصاص من المخربين والمرتكبين والفاسدين ولم تفض إلى فعل واحد بل بقيت حبراً على ورق".

radio orient

أفادت النائبة ​رولا الطبش جارودي​، بأن "الكتلة تدين الاعتداءات المشبوهة وأعمال الحرق والتخريب التي استهدفت المؤسسات والمحال والمتاجر و​المصارف​ والأرزاق في ​بيروت​ و​طرابلس​"، مؤكدة أنّ "عاصمة ​لبنان​ كانت وستبقى أقوى من حملات الحقد والكراهية ودعوات الانتقام من إعادة إعمارها لتكون جوهرة الشرق كما أرادها الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، وكذلك طرابلس، عروس ​الثورة​، التي ستبقى أكبر وأرقى من كل الغرف السوداء التي تحاول شيطنتها من جديد".

اذاعة النور

لفت النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "​جلسة الحوار الوطني​ في 25/6 بين الرؤساء الحاليين والسابقين ورؤساء ​الكتل النيابية​"، متسائلاً "حوار وطني بين من ومن؟ فمعظمهم تقاسموا ويتقاسمون ​الدولة​، ومختلفون بالشكل متفقون بالمضمون، والمشكلة ليست في ما بينكم، بل مع الناس، فربما الأولى أن تكون جلسة اعتراف للناس عمن أوصل البلد إلى الخراب والإفلاس".

صوت المدى

أشار النائب ​ماريو عون​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في هذا الوقت العصيب الذي نمر به، لا بد من التوقّف عند حقوق الداموريين بارتياد شاطئ بلدتهم الخلاب".

وكرر النائب عون في تصريحه مطالبه "بإزالة التعديات عن طريق رأس المصري المؤدي إلى الشاطئ لفسح المجال لأهلنا وعائلاتهم سلوك هذه الطريق والاستمتاع بشاطئ الدامور دون منة من أحد"، مؤكداً أن للحديث تتمة.