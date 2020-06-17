أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده في اتصالاتها مع تركيا تحاول إقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة أنغيلا ميركل أجرت محادثة بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا والوضع بشرق البحر الأبيض المتوسط، واتفقا على ضرورة تعزيز عملية الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا.

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارة لبولندا، "نعتقد أن الوجود الأميركي في ألمانيا مهم للأمن ليس فقط بالنسبة لألمانيا بل أيضاً لأمن الولايات المتحدة، وخصوصاً لأمن أوروبا".

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن حكومته ستدمج وزارتي الخارجية والتنمية الدولية، في إطار إجراءات مراجعة "الاستراتيجية الدولية والدفاعية للمملكة المتحدة" وأن هذا القرار سيسمح بمواصلة الالتزام بإنفاق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات.

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الصين "شريك متزايد الأهمية للجميع"، إلا أنه أضاف "لكننا نتفهم تماماً مخاوف الولايات المتحدة الأميركية". وأشار الوزير الإيطالي إلى أن العلاقات مع الصين يجب أن تقوم على "ثلاثة عناصر أساسية هي: المنافسة العادلة والصحيحة، الاقتصاد الأخضر، الامتثال الكامل لنظم المنشأ الجغرافي للمنتجات لحماية الملكية التجارية والصناعية.

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة تعيش في حالة فقر مدقع، أي بنسبة 6.4%، بينما كانت بنسبة 7% عام 2018.

أعلنت شركة "بيوكاد" الروسية للأدوية والدراسات البيولوجية أنها تتوقع بدء إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في روسيا في أوائل الشتاء المقبل.