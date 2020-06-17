أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله أن تعقد اللجنة الدستورية السورية جلستها الثالثة في آب المقبل، في حال رفع القيود المفروضة دولياً بسبب جائحة كورونا.

يستعد الجيشان المصري والروسي لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة هي الثانية من نوعها بين البلدين، وذلك لكونها بين قوات الدفاع الجوي. ومن المنتظر أن تجذب هذه المناورات أنظار كافة الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، مثل العام الماضي، نظراً لأهميتها حيث يتم فيها استخدام منظومات الدفاع الجوي "تور إم2"، و"بوك إم2"، و"إيغلا" و"شيلكا"، ومن المتوقع أن يتم استخدام صورايخ "إس-300" لأول مرة.

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، ألكسندر ليونوف، أن المناورات ستجرى على الأراضي الروسية، في إطار التعاون الإضافي مع المتخصصين في قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية.

يصوت مجلس الشورى في السعودية، حول إمكانية عمل النساء في السلك القضائي كـ"قاضيات" بمحاكم الأحوال الشخصية.