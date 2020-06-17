النهار/ وجدي العريضي

كتب عن لقاء المصالحة الدرزية – الدرزية الذي عقد في عين التينة وجمع النائب وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، لافتاً "إلى أن أجواء" مريحة سادية وتم التطرق الى حادثتي الشويفات والبساتين وفي صفحة الماضي.

واستبعد أن يؤسس هذا اللقاء لأي تحالف بين المختارة وخلدة، فالنائب إرسلان له أجندته من إيران والنظام السوري في وقت أن جنبلاط يتمترس في هذه المرحلة في الموقع الوسطي ويعمل على تدوير الزوايا مع القوى السياسية والحزبية كافة.

الأخبار/ هيام القصيفي

كشفت عن أن دوائر دبلوماسية فرنسية نقلت إلى شخصيات لبنانية أن اهتمام باريس بلبنان بدأ يتراجع تحت وطأة عوامل لبنانية وفرنسية داخلية ودولية معاً، مضيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يائس" من الواقع اللبناني ويبدي تخوفه من أن سوء وضعه سيكون تصاعدياً. ولفتت نقلاً عن مصادرها أن فرنسا باتت تقف وراء صندوق النقد الدولي المعروف أن الكلمة الأولى فيه ستكون للولايات المتحدة.

الديار/ علي ضاحي

كتب عن اللقاء المتوقع في بعبدا في نهاية هذا الشهر وما يقوم به الرئيس نبيه بري من لقاءات واتصالات لضمان حضور الأقطاب طاولة حوار بعبدا مشيراً إلى أن الهمين الاقتصادي والأمني سيطغيان على مداولات حوار بعبدا.

اللواء/ حسين زلغوط

كشف عن أن الولايات المتحدة الأميركية كانت تنوي استثناء لبنان من بعض بنود "قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا ويدخل حيز التنفيذ من اليوم، لكنه وبعد وصول تقارير إلى واشنطن حول خط سير الدولار وكيف أنه يهرب من لبنان إلى خارجه تراجعت عن إعطاء لبنان بعض الاستثناءات.

ولفت إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي مستاؤون نتيجة عدم وجود جدية لبنانية بالإصلاحات، وأن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أبدى استغرابه من عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية للإصلاحات التي وعدت بها في "سيدر".