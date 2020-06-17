the new york times

أسوأ اشتباك منذ عقود في منطقة حدودية متنازع عليها على الحدود بين الهند والصين تؤدي إلى مقتل 20 جندياً هندياً

قال مسؤولون هنود يوم الثلاثاء إن أسوأ اشتباك حدودي بين الهند والصين منذ أكثر من 40 عاماً أدى إلى مقتل 20 جندياً هندياً ويعتقد أن العشرات أصبحوا في عداد الأسرى، مما أثار توترات بين البلدين النوويين الخصمين الذين بدآ يستعرضان عضلاتهم الدبلوماسية والعسكرية بشكل متزايد. على مدى الأسابيع العديدة الماضية، وفي أعقاب سلسلة من الخلافات على طول حدودهما المتنازع عليها، قامت الصين والهند بحشد قواتهما في وادي غالوان النائي، في أعالي جبال الهيمالايا. وبينما كان الطرفان يتخذان وضعيات تؤشر إلى احتمال حصول مواجهة، أقدمت الصين على خطوة متقدمة هجومياً إذ أرسلت سلاح المدفعية وناقلات جند مدرعة وشاحنات التفريغ والحفارات. واندلعت أعمال قتالية ضخمة ليل الاثنين بين القوات الصينية والهندية في نفس المنطقة القاحلة تقريباً حيث خاضت هاتان الدولتان حرباً في العام 1962. ويقول محللون عسكريون وسياسيون إن البلدين لا يرغبان في مزيد من التصعيد - خاصة الهند، التي لا تتمتع بقوة عسكرية قادرة على مجاراة الصين - لكنهما قد يجاهدان للتوصل إلى مخرج من الصراع من دون أن يظهر أن أي من البلدين قد تراجع للآخر.

the guardian

مدير الاحتياطي الفيدرالي يقول إن الاقتصاد الأميركي يواجه شكوكاً كبيرة ويخشى من عدم مساواة أكبر على مستوى الدخل

حذر مدير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم بأول، الثلاثاء من أن الاقتصاد الأميركي يواجه "شكوكاً كبيرة" في الأشهر المقبلة، وأن الركود الذي أعقب وباء فيروس كورونا يمكن أن يزيد من حالة عدم المساواة في الدخل لدى الأقليات وذوي الدخل المنخفض والمحدود. وقال باول في شهادة قدمها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: "إن الكثير من مؤشرات عدم اليقين الاقتصادي ناجمة عن عدم اليقين المرتبط بمسار الوباء وتأثيرات تدابير احتوائه وقبل أن يثق الشعب بإمكانية احتواء الوباء، من غير المرجح تحقيق التعافي الاقتصادي التام ". وقال باول إن خسائر الوظائف الأخيرة كان لها التأثير الأكثر قساوة على ذوي الدخل المنخفض والأقليات والنساء وإن التراجع الحالي يزيد من تفاقم عدم المساواة في الدخل.

روسيا اليوم

أنقرة: التعليقات الفرنسية على دور تركيا في ليبيا دليل على سياسة باريس القاتمة تجاه هذا البلد

أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء بأن التعليقات الفرنسية الأخيرة على الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا يظهر سياسة باريس "القاتمة وغير المفهومة" تجاه ليبيا. وأضاف البيان أن "دعم فرنسا لحفتر تسبب في تفاقم الأزمة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الأطلسي". وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان، أمس الاثنين، إن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا، وخاصة تكثيف الدعم التركي، غير مقبول ولا بد أن ينتهي. وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تواصل الهجوم بدعم تركي "هائل"، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار. كما أكدت أن "التدخل الأجنبي، ولا سيما تكثيف الدعم التركي، أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف".