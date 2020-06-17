الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان القوي ثمن جهد رئيس الجمهورية لتوحيد الموقف في مواجهة الأوضاع الدولية والمحلية وطالب الحكومة بمزيد من الحزم إزاء أزمة الدولار

ثمن "جهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوحيد الموقف في مواجهة الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية بهدف تعزيز قدرة لبنان على المواجهة"، مؤكداً "دعمه لأي إنجاز للحكومة التي رغم صعوبة الأوضاع حققت البعض منها، مثل نجاحها في أزمة كورونا، وكذلك لناحية وضع خطة مالية وإجراء التعيينات المالية وهو ما لم يحصل سابقاً، وإطلاق ورقة سيدر والـCIP". ورأى أن "الإصلاح المالي يرتكز على ضرورة تغيير السياسة النقدية المتبعة سابقاً من دون الاكتفاء بإجراءات مؤقتة وغير مقنعة"، معتبراً أن "على الحكومة تنفيذ التزامها بتكليف شركات دولية للتدقيق المحاسبي التشريحي، وهو السبيل الوحيد لكشف حقيقة الخسائر وأرقامها بدقة". وأكد التكتل أن "المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لن تتعاطى مع لبنان إيجاباً ما لم يحقق الإصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني أولاً". ودان "أعمال الشغب التي حصلت في بيروت وما سبقها من تحريض سياسي وطائفي"، داعياً إلى "وقف هذا التحريض لأن من حرض هو المسؤول عن التكسير والتخريب".

وكالة أنباء رويترز

خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدينون خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا الدول الأخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة. وعبّر ما يقرب من 50 خبيراً مستقلاً في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير القانونية" لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقال البيان "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مراراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".

وكالة فرنس برس

ترامب يوقع مرسوماً ينص على إصلاح محدود في جهاز الشرطة

وقع دونالد ترامب مرسوماً يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة في محاولة للرد على احتجاجات تاريخية رفضاً لعنف الشرطيين والعنصرية. وأوضح الرئيس الأميركي بعد لقائه عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفاً أنه "يشجع" آلافاً من وحدات الشرطة الأميركية على التزام "أرقى المعايير المهنية". وعبر هذا المرسوم أعلن ترامب أنه يريد تقديم "مستقبل آمن للأميركيين من كافة الأعراق والأديان والألوان والمعتقدات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: روسيا ستشارك في المؤتمر المقبل لمانحي سوريا وتأسف لعدم دعوة دمشق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستشارك في مؤتمر الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو حول المساعدة الإنسانية لسوريا في 30 حزيران، لكنها تأسف لعدم دعوة دمشق إليه. وقال لافروف عقب محادثة هاتفية مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين في 30 حزيران من هذا العام عبر الفيديو. استلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة فيه. مرة أخرى، أعربنا عن أسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي، لا يوجه دعوة للجانب السوري للحكومة الشرعية في دمشق". وأضاف البيان: "نحن نحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة العقوبات الأحادية ضد سوريا. ندعو بروكسل إلى إظهار التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلاً، لنواجه معًا التحدي الخطير الذي أثر على الجميع دون استثناء".