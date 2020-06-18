القتال على جبهتين - محسن المصطفى - 15/6/2020

ساعدت الإجراءات المتسارعة التي اتخذتها النظام السوري على مواجهة الوباء، لكنها حالت أيضاَ دون انخفاض الجاهزية القتالية لقواته بالأخص في محيط إدلب، حيث أن تعثر تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة على الطريق الدولي M4 ينذر باستئناف العمليات العسكرية. لكن في المقابل، قد لا تكون الاستراتيجية الوقائية لوزارة الدفاع كافية، وبالتالي فإن مخاطر انتشار الوباء بين عناصر الجيش سيكون له تبعات لا تحمد عقباها بالنسبة إليهم، وسيؤدي إلى انخفاض الجاهزية القتالية حتمًا، خصوصًا أن المنظومة الصحية ضعيفة أساسًا ومنهكة حتى قبل بدء العمليات العسكرية عام 2011. مع ذلك، إن انتشار الوباء لن يكون سببًا لاختلال تماسك ما تبقى من الجيش السوري أو انخفاض مؤشر الولاء فيه، خصوصًا أن الكتلة البشرية الحالية سبق لها وأن اجتازت تحديات أكبر.

"قانون قيصر" يدخل حيز التنفيذ (الجزء الأول): زيادة عزل نظام الأسد - دانا سترول و كاثرين باور – 11/6/2020

في ظل حكم نظام الأسد، أصبحت الحياة في سوريا لا تطاق على نحو متزايد، فقد أدى التضخم المفرط والانحدار الحاد للعملة السورية إلى دفع أسعار المواد الغذائية والأدوية إلى مستويات لا يمكن لمعظم المواطنين تحمّلها. وأدت الأزمة المالية اللبنانية في البلد المجاور ووباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء المنطقة إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي، مما زاد من الصعوبات اليومية لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام وأجهد موارد مؤيدي الأسد في موسكو وطهران.

تستند سياسة الولايات المتحدة إلى العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية من أجل تضييق الخناق على الأسد وأتباعه لدرجة أنه اضطر إلى الانخراط بشكل هادف في عملية الأمم المتحدة. وحتى الآن، لم تنجح جولات متعاقبة من العقوبات المباشرة في ثنيه عن السعي إلى تحقيق انتصار عسكري. ومع ذلك، يهدف "قانون قيصر" إلى مواجهة أي تفكير من هذا القبيل كان يتمناه النظام، مع التوضيح لدمشق وموسكو وطهران والكيانات التي تستفيد من الاقتصاد الحربي للأسد أن واشنطن لن تقبل ببساطة نظاماً غير قابل للإصلاح في سوريا.

ويقيناً، لن يشكّل تاريخ 17 حزيران ضربة قاضية للنظام الذي أثبت قدرته على الصمود. وستتوقف فعالية "قانون قيصر" على ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستنجح في توفير الموارد المناسبة لهيكلية عقوباتها بينما تسعى بقوة إلى الخروج من منحدر دبلوماسي ونحو عملية سياسية. سيتعين على وزارة الخزانة الأمريكية مواصلة تحديث قائمة التصنيفات الإرهابية لمنع الاستثمارات وإعادة الإعمار. وسيتطلب ذلك من الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لسوريا وضمان تمتّع الجهات التي تعمل على وضع مجموعات جديدة من العقوبات بموجب "قانون قيصر"، بالدعم والموارد الضرورية كي تصمد في مهمتها لفترة طويلة.

الغاز الصخري في الجزائر في ضوء التجربة الأمريكية - أحمد جابة / سليمان كعوان – 15/6/2020

يشهد قطاع الطاقة حول العالم تغييرات كبيرة، نتيجة تزايد الاستهلاك وارتفاع التكاليف من جهة، وتأمين إمدادات الطاقة من جهة أخرى. وأصبح من المؤكد أن مصادر الطاقة التقليدية أو ما يعرف بالوقود الأحفوري معرضة للنضوب عاجلاً أم آجلاً، كونها مصادر غير متجددة، ناهيك بالاستغلال المفرط لهذه المصادر الطاقوية، قصد تأمين الطلب المتزايد على الطاقة على المستوى العالمي، وهو ما تسبب في استنزاف تلك المصادر، وعجَّل بالبحث عن بدائل لهذه الطاقة الآيلة للنضوب؛ وهو ما تجلى في الاهتمام ببعض المصادر الطاقوية البديلة في صورة الغاز الصخري، الذي أصبح محل اهتمام كل دول العالم، خاصة تلك التي تملك إمكانات كبيرة منها، ومن بينها الجزائر، التي أولت اهتماماً كبيراً للاستثمار في هذا المجال، بالتوجه إلى استغلال الغاز الصخري، خاصة بعد نجاح التجربة الأميركية، التي أصبح يمثل فيها الغاز الصخري جزءاً كبيراً من إمدادات الغاز بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.

أكد ديك هولمس (مدير عام سابق للشركة البترولية العالمية آناداركو)، أن الاستثمارات الأمريكية التي تقودها هذه الشركة، لاستخراج الغاز الصخري ستمكن من رفع احتياطي الغاز الأمريكي إلى مستوى يضمن تغطية حاجاتها من طاقة الغاز على مدى 100 سنة مقبلة. كما أن الاستثمارات المرتقبة في هذا المجال ستمكن في آفاق 2035 من استحداث ما لا يقل عن 1,6 مليون فرصة عمل جديدة. وفي ما يخص الجوانب المرتبطة بالطرق والأساليب التكنولوجية المتبعة لاستخراج هذه الطاقة، وكذا تقنيات تفتيت الطبقات الصخرية وآثارها في الثروات المائية الباطنية، فقد أكد هولمس أن التقنيات المعتمدة من طرف هذه الشركة مطابقة للمعايير المتعارف عليها، واتخذت كل الاحتياطات البيئية اللازمة للحفاظ على سلامة المحيط.