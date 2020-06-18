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سجلت زحمة مواطنين أمام مراكز الصيرفة لشراء الدولار اليوم، وأوضح حاكم مصرف لبنان أن "البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع، مؤكداً أن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليس في خطر.

المنار

مالياً برز اليوم التفعيل لغرفة العمليات المشتركة لضبط الدولار، والبحث بين طوابير الناس الواقفين أمام محلات الصيرفة لشراء العملة الصعبة، عن أفق للحد من هذا المشهد الصعب، والذي لا يكون إلا بمحاولة الاستغناء عن الدولار، وهو المأمول إن أحسنا رسم مساراتنا الاقتصادية وفق الأولوية الوطنية، لا الإملاءات الأميركية..

nbn

شهدت شركات الصيرفة زحمة مواطنين تهافتوا لشراء الدولار في وقت عقدت فيه خلية الأزمة المالية اجتماعاً استمعت فيه إلى تقرير مفصل من حاكم مصرف لبنان واللواء عباس ابراهيم ونقابة الصرافين عن المستجدات النقدية. وفي مجلس النواب تابعت فرعية المال لتقصي الحقائق عملها بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

mtv

أما وقد دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، وأمام إصرار حزب الله على محاربته بكل مقدراتنا وبما بقي من مقدرات الدولة، فالدولة صارت أمام تحد مصيري، في يدها رفعه وتأكيد أحقيتها بالوجود والاستمرار في مئويتها الأولى، أو التخاذل والاندثار والموت. أما رفع التحدي فيكون باتخاذ القرار الذي هو لها: الأمر لي، ولا يمكن لأي قوة داخلية أو إقليمية مهما عظم شأنها أن تواجهها وتمنعها.

NTV

لقاء بعبدا الإنقاذي في الخامس والعشرين من الجاري سيكون موضع تقييم سياسي في الأيام المقبلة ولن يغيب عن الزيارات بين المقار وهذا المساء وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى بيت الوسط للاجتماع بالرئيس سعد الحريري الذي بدوره يستقبل غداً رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بعد أن يكون فرنجية قد اجتمع في اليوم نفسه بالرئيس نبيه بري لكن السؤال الأبرز حول حوار بعبدا هو ما طرحه النائب جميل السيد اليوم: الحوار بين من ومن؟ فليس بعقلية أبو ملحم تبنى الدول.

OTV

ذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسباب الأزمة الراهنة التي بدأت بسبب الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين الى لبنان بأعداد كبيرة، وأوضح أن الأزمة الاقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، أرهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلباً على نسبة النمو وميزان المدفوعات...

LBC

حدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أسباب شح الدولار في لبنان، فاتهم الولايات المتحدة مباشرة، بمنع نقل الكميات الكافية من العملة الخضراء إلى البلاد، وبممارسة الضغوط على المصرف المركزي لمنع ضح الدولارات في الأسواق، قائلاً إنها حرب تجويع وسنتصدى لها.

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة​ اليمنية عن تسجيل 30 حالة وفاة على الأراضي اليمنية في الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و179حالة شفاء. وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة الى 906 حالات إصابة بينها 245 وفاة و 274 حالة تعافي.

الجزيرة

أعلنت ​الرئاسة المصرية​ أن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أشاد بالنموذج الذي قدمه الجانب ​الصيني لاحتواء ​فيروس كورونا​ القاتل، مؤكدة تعهد بكين بتقديم المساعدات للقاهرة.

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "تسجيل 11 وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 799، و​الإصابات​ إلى 11268 في عموم البلاد".