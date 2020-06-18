لبنان الحر

أفاد رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ ​عبد الهادي محفوظ​ بأن "البلد في وضع صعب جداً ويفترض تضامن اللبنانيين والحفاظ على السلم الأهلي"، لافتاً إلى أنه "من الممكن أن يكون ارتفاع ​سعر الدولار​ باب للفتنة في البلد".

صوت لبنان

أعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب أنطوان حبشي، في بيان، أنه "بين المصداقية أو عدمها خيط رفيع يتشكل من نوايا السوء الكامنة التي تبحث عن التعمية بدلاً من البحث عن الحقيقة لمؤازرة الشعب اللبناني في وضعه المادي، الاقتصادي والاجتماعي وليس لتكبيده المزيد من الديون التي تحملها ويكمل بتحملها لغايات خاصة وضيقة. المصداقية تكمن في وضع المعلومات كاملة بتصرف ​الشعب اللبناني​ وليس باقتطاع جزء من الحقيقة لتمرير الكذبة الأكبر".

radio orient

لفت رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، الى أن "فتح ​المطار​ سيبدأ بقدرة استيعابية تبلغ 10 في المئة ومن ثم نبني على نتائج فحوصات ​فيروس كورونا​"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة الى الإجراءات اللوجستية فلا يوجد أي قيود على كافة الركاب المغادرين، لأنهم سيخضعون لقوانين البلدان التي سيغادروا إليها".

اذاعة النور

اعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، أن "هدفنا في فرعية المال هي لتقصي الحقائق​ وكان توحيد المقاربات لإنقاذ البلاد التي دخلت بانهيار مالي واقتصادي تتطلب خارطة طريق للخروج منها وواحدة من الأمور المطلوبة التفاوض على هيكلة ​الدين​.

صوت المدى

استنكرت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في ​التيار الوطني الحر​ "إقدام بعض المجموعات على حرق المحال التجارية والعبث بالممتلكات العامة والخاصة بشكل سافر، واستخدام ​العنف​ ضد القوى العسكرية والأمنية.