أعلن الحرس الثوري الإيراني، القبض على أعضاء شبكة تابعة لـ"فرقة ضالة" داخل محافظة إيلام غربي البلاد، قام عناصرها "ببث الشعارات والعبارات المسيئة للمقدسات الدينية من أجل المساس بمذهب أهل البيت والمدرسة المهدوية، وإيمان الناس بحقيقة ظهور المنقذ"، وإقامة تجمعات غير قانونية في إحدى المدن التابعة لمحافظة إيلام.

كشف تقرير أن أكبر عملية سرقة لوسائل سيبرانية بتاريخ الـ CIA كان سببها انشغال وحدة متخصصة في الوكالة ببناء أسلحة سيبرانية، ما دفع بأحد الموظفين لاستغلال التراخي الأمني، وأن هذا الخرق الذي وقع عام 2016 في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، قدم لـ"ويكيليكس" أدوات قرصنة سرية، ووفقاً للتقرير فإن حجم المعلومات المسروقة غير معلوم، إلا أن التقديرات تشير إلى حجم يبلغ نحو 34 تيرابايت من المعلومات، أي ما يساوي 2.2 مليار صفحة مكتوبة.

اتهم مسؤول فرنسي، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف الأطلسي وقال المسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو ألا يدفن رأسه في الرمال في ما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، و"لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة، ونتظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف.

يناقش مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار خاص بالعنصرية ضد الأفارقة وذوي الأصول الإفريقية، بعد مقتل المواطن الأميركي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد الشرطة، ويطالب مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول الإفريقية وعددها 54 بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالعنصرية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأميركية وأجزاء أخرى من العالم، وتقديم الجناة إلى العدالة.

قال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أندرو بريمبرغ، إن الولايات المتحدة تسعى سعياً حثيثاً لمكافحة التمييز العنصري وإصلاح الشرطة، بعد وفاة مواطنها الأسود، جورج فلويد. ودعا الدول الأخرى أن تظهر مستوى الاستعداد نفسه، الذي تظهره الولايات المتحدة..

وجهت محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا الأميركية تهمة القتل إلى عسكري مؤيد لليمين المتطرف، قتل رجل شرطة أسمر بمدينة أوكلاند في الولاية. وقال مسؤولون فيدراليون إن الرقيب في القوات الجوية الأميركية ستيفن كاريليو مرتبط بحركة "Boogaloo" اليمينية المتطرفة.

رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، لمنع نشر كتابه حول عمله في البيت الأبيض، وقدمت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية مدنية قالت فيها إن كتاب بولتون يكشف عن معلومات سرية مما سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة لخطر.

حملت الخارجية الهندية مجدداً الجانب الصيني المسؤولية عن الاشتباك الحدودي الذي أودى مؤخراً بأرواح 20 عسكرياً هندياً، مطالبة بكين بمراجعة وإصلاح سلوكها.

توعد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الصين بـ"رد حاسم على أي استفزاز"، على خلفية الاشتباك الدموي الذي أودى بأرواح 20 عسكرياً هندياً على الأقل في منطقة حدودية غرب جبال الهيمالايا. وخاطب مودي في كلمة خلال اجتماع عقده مع الوزراء الكبار في 15 ولاية هندية، "الدولة بأكملها تقف معكم اليوم، وتضحيات شهدائنا لن تذهب هدراً".

أعلنت الصين عن توصلها إلى اتفاق مع الهند على خفض التصعيد العسكري القائم عند الحدود بينهما. وذكر بيان بعد مكالمة بين وزيري خارجية البلدين أن وزير الخارجية الصيني شدد لنظيره الهندي على ضرورة أن تتحرك نيودلهي لـ"محاسبة المسؤولين عن الحادث بشكل قاس والسيطرة على قواتها المنتشرة على الخطوط الأمامية".

أعلن مكتب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافسكي، أن حكومة البلاد ليست على دراية بشأن أي مفاوضات حول نشر أسلحة نووية أميركية في أراضيها. وأعرب المسؤول عن قناعة السلطات البولندية بأنه "كلما زاد عدد الجنود (الأميركيين) في أوروبا كان ذلك أفضل"، لافتاً إلى أن حكومة وارسو تبذل مساع بغية زيادة مستوى الوجود العسكري الأميركي في أراضيها قدر الإمكان.

حذر الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بأنها "ستدفع الثمن" إذا اتخذت خطوات عسكرية ضد الجنوب, بعدما توعدت بيونغ يانغ بأنها ستعيد نقاط الحراسة التي تمت إزالتها من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وستستأنف جميع أنواع التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود

عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، تقديم استقالته من منصبه على خلفية تدهور العلاقة بين الكوريتين قائلاً إنه يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

تتحقق الشرطة اليابانية من مصدر جسم طائر غامض ظهر فوق محافظة مياجي الشمالية الشرقية ومركزها الإداري، مدينة سينداي، ولكن لم يتسن لها إلا معرفة أن الجسم الغامض يطير على ارتفاع 1.5 كيلومتر، وهو عبارة عن كرة بيضاء بمروحتين وهيكل سفلي يشبه الصليب.

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قراراً يسمح للشرطة بفحص بيانات الاتصالات الهاتفية والبيانات المالية للمشرعين الموالين للرئيس جاير بولسونارو في إطار التحقيقات في مظاهرات لأنصاره.

ألقت الشرطة الأفغانية القبض على 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم واحد من قادة التنظيم الكبار بمقاطعة كونار شرقي أفغانستان.