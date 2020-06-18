النهار/ عباس الصباغ

استبعد أن يقوم الرئيس ميشال عون بتلبية الدعوة الايرانية لزيارة إيران لأسباب لا تزال في الكتمان وربما تتعلق بالحسابات الرئاسية للنائب جبران باسيل.

ورأى أن الحكومة لا تزال متريثة بالتوجه شرقاً وإن كان الرئيس عون قد أوفد رجل المهمات الصعبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى بغداد ودمشق الشهر الماضي، مستبعداً أن يسلك القطار اللبناني طريق الشرق.

نداء الوطن/ بسام أبو زيد

أبدى تخوفه من ألاّ يحصل لبنان على أي مساعدات مالية لا من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي ولا من الدول الأوروبية والعربية ولا سيما الخليجية.

وقال إن أي تدهور مستمر في سعر الليرة تجاه الدولار الأميركي سيؤدي إلى المزيد من حالات الفقر في لبنان تطال مختلف اللبنانيين.

الأخبار/ فراس الشوفي

توقع أن يتلقى لبنان الأسبوع المقبل رسالة اهتمام صينية رسمية لتنفيذ المشاريع وللاستثمار في لبنان، لافتاً إلى أن قيمة العروضات للاستثمارات الصينية تتجاوز مجموع ما يمكن أن يؤمنه مؤتمر "سيدر".

الجمهورية/ جوني منير

اعتبر أن "قانون قيصر" الذي بدأت مرحلته الأولى فعلياً سيدخل في إطار تشديد الضغط على إيران من خلال حلفائها الرئيس السوري بشار الاسد و"حزب الله". وهو يدخل أيضاً في إطار التقاط أوراق تفاوض جديدة ورسم الخطوط العريضة لخريطة النفوذ الجديدة في المنطقة.

ورأى أن قانون قيصر سيشكل ممراً سياسياً إلى الواقع في جنوب لبنان ومفتاحاً لتعقيدات صندوق النقد الدولي، متوقعاً أن تلعب فرنسا دوراً بارزاً في الأيام المقبلة.

الديار فادي عيد

أشار إلى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش استمع من الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري وحسان دياب إلى هواجسهم الأمنية من أن يعود التوتر إلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل بعد ارتفاع منسوب الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وهذا ما يبقي الساحة اللبنانية عرضة للتجاذبات ولعدوان إسرائيلي قبل الانتخابات الأميركية.