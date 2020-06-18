the wall street journal

تبادل اللوم بين الصين والهند في المواجهة على الحدود في جبال الهيمالايا

أعلنت الحكومة الصينية أنها غير مهتمة بمواصلة التصعيد العسكري عند الحدود مع الهند، مشددة على أنها ليست مسؤولة عن التطورات الأخيرة هناك. وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي بأن بكين لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات عند الحدود مع الهند، مؤكداً أن الدولتين تحاولان حل الخلاف القائم بينهما عبر الحوار. ويأتي ذلك في وقت من المتوقع فيه أن يكسر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم صمته إزاء الحادث عند الحدود، وذلك على خلفية الضغط المكثف من قبل وسائل الإعلام الهندية ومعارضيه الذين يطالبونه بالرد بشكل حاسم على مقتل العسكريين الهنود. وأعلنت السلطات الهندية أمس عن مقتل 20 من عسكرييها على الأقل، بينهم ضابط برتبة عقيد، جراء الاشتباك الذي اندلع الاثنين الماضي في منطقة جبلية غرب جبال الهيمالايا، مشيرة إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الصينية أيضًا، ولم تعلن بكين عنها حتى الآن. وحملت نيودلهي وبكين إحداهما الأخرى المسؤولية عن الحادث وتبادلتا اتهامات بانتهاك خط السيطرة الفاصل بين الطرفين في المنطقة التي تشكل موضع نزاع حدودي قائم بينهما منذ عقود، وهو قد أدى إلى اندلاع حرب بين الهند والصين عام 1962.

the jerusalem post

الإمارات تقول إن التدخلات التركية والإيرانية تنتهك السيادة العراقية

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها تستنكر "التدخلات العسكرية التركية والإيرانية" في العراق، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل "انتهاكًا لسيادة دولة عربية شقيقة". وأوضح بيان الوزارة أن "دولة الإمارات استنكرت التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، من خلال قصفهم مناطق في شمال العراق، ما شكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء". وأكدت الوزارة أن هذا الموقف "يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية، مؤكدة حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام".

روسيا اليوم

موسكو تكذب تسريبًا إعلاميًا إسرائيليًا حول فلسطين

كذبت موسكو تسريبًا إعلاميًا زعم بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بإفشال تبني مجلس الأمن قرارًا يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين. وفي موجز صحفي، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مزاعم صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية بـ "السخيفة تماما"، مضيفة أن "دس تسريبات إعلامية غير موثوق بها أصبح للأسف علامة من علامات عصرنا". وتابعت زاخاروفا أن التضليل من هذا النوع يبعث على استياء أكبر عندما يدور الحديث عن مسؤولين رسميين تجلب تصريحاتهم الاهتمام العام، وهم الذين يبلورون سياسة دولهم الداخلية والخارجية. وزعمت صحيفة "إسرائيل هايوم"، في عددها الصادر في 15 يونيو، بأن نتنياهو روى، خلال لقاء مغلق، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كانت تنوي، أواخر العام 2016، طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين في حدود العام 1948. وبحسب الصحيفة، فقد اتصل نتنياهو آنذاك ببوتين ليطلب منه منع تمرير هذا القرار، ووافق بوتين على ذلك، فيما تراجع أوباما عن نيته ولم يطرح مشروع قراره أمام مجلس الأمن.