الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري: على الحكومة تقرير ما يجب أن تفعله بما يخص قانون قيصر وفي هذه الأزمة لم يعد ينفع الحوار

اعتبر الرئيس سعد الحريري بعد استقباله رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على رأس وفد نيابي وحزبي، في "بيت الوسط"، أن "على الحكومة تقرير ما يجب أن تفعله في ما يخص قانون قيصر"، وقال: "نحن معارضة، ولسنا ضد الحوار، ولكن في الأزمة التي نواجهها لم يعد ينفع الحوار بلا نتائج".

أضاف: "ليس أمراً جديداً محاولة تشويه صورة طرابلس فسرايا المقاومة ليسوا مقصرين وغيرهم أيضاً، والغطاء مرفوع من جهتنا عن الجميع".

وكالة أنباء رويترز

أميركا تستهدف سوريا بأشد عقوبات حتى الآن لحمل الأسد على إنهاء الحرب

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات. وتشمل الجولة الجديدة من العقوبات 39 شركة وشخصاً منهم الأسد وزوجته أسماء التي وصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع أسرتها بأنهم من أكثر المنتفعين من الحرب. وتضرب قيود السفر الجديدة والعقوبات المالية الأسد في وقت يجد فيه الرئيس السوري صعوبة في احتواء أزمة اقتصادية آخذة في الاشتداد بعد نحو عشر سنوات من الحرب الأهلية ووسط انتشار نادر للاحتجاجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول، إن الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد، وتوعد بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.

وكالة فرنس برس

"قرون" من العنصرية العرقية في صلب مناقشات الأمم المتحدة

دان مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة وشقيق جورج فلويد بشدة الأربعاء أعمال العنف والتمييز التي يتعرض لها "منذ قرون" الأفارقة والأميركيين المتحدرين من إفريقيا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم، خلال جلسة طارئة للأمم المتحدة. وفي الولايات المتحدة، التي انسحبت في 2018 من مجلس حقوق الإنسان، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء مرسوماً يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة يشمل منع اللجوء الى "الخنق" القاضي بالقبض على العنق "الا إذا كانت حياة الشرطي في خطر". وهي تدابير لا يتوقع أن ترضي المتظاهرين الأميركيين الذين يطالبون بوقف هذه الممارسات كلياً. وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة الأربعاء، دون أن تذكر الولايات المتحدة مباشرة، "العنف العنصري والعنصرية المنهجية والممارسات التمييزية للشرطة اليوم"، مستنكرة "عدم القدرة على الاعتراف بمخلفات تجارة الرقيق والاستعمار والتصدي لها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا: لا يوجد دليل مقنع على تورط إيران في الهجوم على منشآت النفط السعودية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تقرير الأمم المتحدة لا يحتوي على دليل مقنع لتورط إيران في الهجوم على منشآت النفط السعودية. وذكرت رويترز، في وقت سابق، نقلاً عن تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن صواريخ كروز المستخدمة لمهاجمة منشآت شركة النفط الحكومية "أرامكو" والمطار في السعودية في عام 2019 كانت من "أصل إيراني". وقالت زاخاروفا: "من بين الأدلة التي زعم أنها لا تدحض هي كتابة باللغة الفارسية. وهذا بالطبع يذكرنا بالحالات السابقة التي جرى بها استخلاص استنتاجات حول تورط بلدان تُستخدم فيها هذه اللغة أو تلك، بجرائم زائفة"، مضيفة أنه لم يخطر للخبراء البسطاء، أن كل هذه الكتابات أنشئت من قبل أولئك الذين يسعون بأي ثمن لإثبات ذنب إيران". وتابعت المتحدثة: "ما يثير القلق بشكل خاص أن جزءًا من الأدلة ضد إيران مبنية على نتائج اعتراض القوات البحرية الأمريكية والأسترالية لسفن معينة في المياه الدولية. ولا يذكر التقرير حقيقة، أن هذه الأنشطة، التي بصراحة، تشبه القرصنة، تتجاوز في حد ذاتها معايير التعاون بين الدول والقانون الدولي". وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد أعلنت في 17 أغسطس/ آب 2019 أنها نفذت "أكبر عملية" منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفت حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة. وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.