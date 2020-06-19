النهار 16/6/2020

النوادي عرضت هواجسها والأنظار تتجه إلى "حكمة" رئيس الاتحاد – أحمد محيي الدين

قال إن الاجتماع الذي ضمّ العديد من رؤساء نوادي كرة القدم (الدرجة الأولى) إلى رئيس الاتحاد اللبناني المهندس هاشم حيدر وحضور عضو اللجنة التنفيذية محمود الربعة في مقر الاتحاد بفردان، لم يكن مشجعاً بالنسبة للعديد منهم، الذين تحدثوا عن نقاط خلافية أبرزها نت سيمثل لبنان خارجياً في الموسم المقبل، وشكل البطولة حيث تباينت إلى نحو كبير الوجهات بين النوادي وبين الاتحاد.

"البريميير ليغ" يعود غداً: حسابات الربح والخسارة موجودة!

أكثر من ثلاثة أشهر لم تحرّك فيها كرة في ملاعب كرة القدم الإنكليزية بسبب جائحة كورونا، ويعود الدوري الإنكليزي الممتاز "بريميير ليغ" بعد طول انتظار، وقد تغير المشهد كثيراً. الأندية رحبت بعودة لاعبيها الذين أصيبوا بالفيروس، وأتيحت الفرصة الأخرى من أجل إعادة تجميع صفوفها، وكان على ليفربول أن يتصالح مع فكرة احتفاله بأقل قدر ممكن في ما لو فاز باللقب.

الأخبار 17/6/2020

لبنان يشارك في بطولة دولية افتراضية لكرة السلة

سيشارك لبنان في بطولة دولية افتراضية للمنتخبات الوطنية في كرة السلة تحت اسم "2020 FIBA E Sports Open" والتي ستقام بين 19 و21 حزيران الجاري. ومن تنظيم الاتحاد الدولي لكرة السلة. وستخوض كل دولة مباراة واحدة ضد دولة ضمن منطقتها الجغرافية على أن يفوز الفريق الذي يتقدّم بثلاثة انتصارات من أصل خمس مباريات.

عودة تمارين العهد والنجمة والبرج

أعلنت أندية العهد والنجمة والبرج استئناف تمارينها ابتداء من بعد ظهر يوم الأربعاء 17/6، وشدّدت الأندية إجراء الحصص التدريبية خلف أبواب مغلقة أمام الجمهور، التزاماً ببروتوكول كورونا. كذلك ستكون التغطية الإعلامية عند استئناف نشاط الأندية وفق اتفاقات محدّدة مع الجهة المعنيّة بهذا الشأن.