TL

اجتماع مالي يعقد في السراي الكبير بعد الظهر يأتي استكمالاً للاجتماع الأمني المالي الذي عقد يوم الاثنين الفائت وهو يصب في إطار الحوار مع جمعية المصارف في ما يخص أرقام الدولة اللبنانية.

المنار

دعوة رئاسة الجمهورية الأقطاب السياسيين إلى لقاء وطني في بعبدا، وبحثاً في العنوان نفسه كانت جولة رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية إلى عين التينة ووادي أبو جميل.

nbn

بقيت عين التينة قبلة للقيادات السياسية وبعد المصالحة الجنبلاطية - الأرسلانية واللقاء مع الرئيس سعد الحريري على أولوية السلم الأهلي ووأد الفتنة كان اجتماع عقده الرئيس نبيه بري مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أعلن أنه تبلغ الدعوة للقاء الوطني وسيقرر موقفه من المشاركة بعد الدراسة والاطلاع على رأي باقي الكتل.

mtv

يسجل نجاحاً مقبولاً في مواجهة فيروس كورونا التي عادت أرقامه إلى التراجع نسبياً لكنه لا يعدل ميزان الخسائر الكبرى التي أحدثها ويحدثها في الاقتصاد.

NTV

من الميثاقية الدستورية للقاء بعبدا إلى خيار التوجه شرقاً بحثاً عن فرص بديلة اقتصادياً وصولاً إلى تعقيدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

OTV

وفي آخر المعطيات حول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، أعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، أن النقاش مستمر بشأن ترتيبات تمويل محتملة للبنان، مضيفاً أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق كي يوافق على برنامج محدد.

LBC

سينعقد الاجتماع التنسيقي الثاني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب ويضم وزير المال وجمعية المصارف والمستشارين من الطرفين، ويأتي الاجتماع في وقت أوضح الرئيس دياب أن خطة الحكومة غير منزلة وقابلة للتطوير. وبناء عليه يستكمل النقاش بهدف توحيد اللغة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

الميادين

أعلن المكتب الصحفي لرئيس ​كازاخستان​ السابق، ​نور سلطان نزارباييف​، أن الأخير أصيب بفيروس كورونا​ وهو في عزلة ذاتية حالياً.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 487 حالة وفاة.

العربية

أعلن محافظ ​مدينة الخليل​ في ​الضفة الغربية​، ​جبرين البكري​، "إغلاق الحدود عند مدخل حلحول بالسواتر الترابية، بعد تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في المدينة".