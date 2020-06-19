لبنان الحر

لفت الوزير السابق ​ريشار قيومجيان إلى أنه "بقانون قيصر أو من دونه، مصلحة ​لبنان​ مع بيئته العربية وفي علاقاته مع كل دول العالم لا سيما الغرب.

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، إلى أن "الموقف الذي أخذته من كلام أمين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ هو موقف جامع"، موضحاً أن "هذا البلد لا يمكن إنقاذه من خلال خطوات أحادية الجانب.

radio orient

لفت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم إلى أن "​لبنان​ لا يعيش في جزيرة منعزلة عن محيطه ومع بدء تنفيذ قانون قيصر لا بد من أن ينتبه المعنيون إلى آثاره وتداعياته.

اذاعة النور

لفت رئيس تكتل نواب ​بعلبك الهرمل​، النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح بعد لقائه رئيس وفد وزير الداخلية ​محمد فهمي​، إلى أن "مؤسسة ​المياه​ تعاني وتكاد تقترب من حالة الإفلاس"، موجهاً الشكر إلى "​قيادة الجيش​ والداخلية و​الدفاع المدني​ والأهالي والهيئة الصحية بحزب الله​ وأمل الذين ساهموا في إطفاء الحريق الذي اندلع في مزرعة سجد".

صوت المدى

طرح رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان تأليف المجلس الأعلى للسياحة، على أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، ويكون رئيس الحكومة نائباً له.