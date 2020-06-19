قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيحقق في ادعاء فرنسا بأن البحرية التركية، لم ترد على اتصال فرنسي طلب فيه تفتيش سفينة تركية في المتوسط .

نفى مصدر عسكري تركي صحة ما قيل عن تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط، موضحاً أن السفينة الفرنسية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبيل حادثة "التحرش" المزعومة.

اعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن حمى العلاقة المضطربة بين الرئيس التركي، رجب طيب والجيش، أشعلت نار الحروب في العديد من دول الشرق الأوسط، فدفعت هذه البلدان ثمن تمسكه بالسلطة، وذكرت أن التطهير الهائل في صفوف الجيش بعد الانقلاب الفاشل هدف إلى إعادة تموضع دور الجيش في الحياة السياسية التركية، وتحييده عن تهديد الرئاسة. فبعد تنظيف القوات من جميع أتباع فتح الله غولن ومعارضيه الآخرين، انتقل أردوغان الآن لمهمة إعادة تشكيل الجيش على صورته..

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع افتراضي لوزراء الدفاع لدول الناتو، أن الحلف أقر "حزمة إجراءات سياسية وعسكرية متوازنة رداً على تقوية القدرات الصاروخية النووية لروسيا" وقال إنه يعتبر خطوات روسيا لتحديث قدراتها العسكرية "مهددة وغير مسؤولة"، زاعماً أنها "تمارس خطاباً يهدف إلى ترهيب دول الحلف".

استدعت الخارجية الليتوانية ممثل السفارة الروسية لدى فيلنيوس، للاحتجاج على مشروع قانون روسي يلغي قراراً سوفييتياً يدين اتفاق موسكو وبرلين على عدم الاعتداء قبل الحرب العالمية الثانية.

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، بالتسبب بتدهور العلاقات مع كوريا الشمالية، ولفت إلى أنه تأخر في طرده من منصبه. وقال"عندما أدلى جون بولتون المجنون بتصريح غبي في برنامج Deface the Nation، ذكر فيه أنه بفكر بنموذج ليبي لكوريا الشمالية، بدأت الضجة". وأضاف: انفعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بشكل مبرر و"انفجر مثل الصاروخ ولم يكن يريد رؤية بولتون في أي مكان" وشدد ترامب على أن "تصريح بولتون الغبي هذا، دفعنا إلى الوراء في العلاقات مع كوريا الشمالية".

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، أن دونالد ترامب غير مؤهل لمنصب رئيس الولايات المتحدة. ولا أظن أن لديه الكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة"..

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن ما كشفه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مذكراته، يدل على أن الرئيس دونالد ترامب "غير لائق وغير مستعد ليكون رئيساً وغير مستعد فكرياً ليكون رئيساً للولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي"..

أفادت وكالة "رويترز" باستقالة كاثرين ويلبارغر، أحد أبرز مسؤولي البنتاغون، وذلك إثر تراجع الرئيس دونالد ترامب عن نية تعيينها في منصب قيادي في الاستخبارات، وعبرت ويلبارغر التي عملت خلال السنوات الـ3 الأخيرة نائبة أولى لمساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، عن ثقتها بأن زملاءها سيواصلون الاسترشاد بالدستور الأميركي و"المبادئ المؤسسة" للبلاد والتي "تضمن أمننا وحريتنا".

قدم مشرعون أميركيون عن الحزب الديمقراطي إلى الكونغرس مشروع قانون يحظر على إدارة الرئيس دونالد ترامب، سحب القوات الأميركية من أوروبا ولا سيما من ألمانيا. واعتبروا أن قرار ترامب ينطوي على "عواقب كارثية" ويعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، وتعهد بـ"منع الإدارة من تنفيذ هذه السياسة المأساوية.

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتخاذه إجراءات ضد الإعلانات التي تديرها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب "انتهاكها سياسة منع الكراهية" وأشارت "فيسبوك"، إلى أن الإعلانات، التي هاجمت المجموعات اليسارية المتطرفة، ظهرت بمثلث مقلوب، مطابق عملياً لذلك الذي استخدمه النظام النازي لتصنيف السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال".

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأفراد مكسيكيين وناقلتي نفط، في إطار برنامج يهدف إلى الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

اتهمت بريطانيا الصين وروسيا وإيران بالسعي لاستغلال مواطن الضعف التي أظهرها تفشي فيروس كورونا، وسط تلميحات إلى أن بكين استخدمت الأزمة لسن تشريع أمني جديد لهونغ كونغ. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "نعلم بالتأكيد أن روسيا تشارك بشكل منهجي في التضليل والدعاية عبر الإنترنت ووسائل أخرى. ويشارك آخرون في نفس الأمر أيضاً.. الصين وإيران، لكنني لا أعتقد أن هذا كان له أي تأثير على العملية الانتخابية في المملكة المتحدة"..