نداء الوطن/ وليد شقير

كتب عن قانون "قيصر" وعن القطاعات اللبنانية التي ستتأثر بالعقوبات من جراء استهدافه للنظام السوري،

ونقل عن مصدر ديبلوماسي إشارته إلى أن القانون سيتناول التحويلات المالية وبقدر ما يقوم لبنان بالتحويلات المالية التي تعين النظام السوري على مواصلة حربه، بقدر ما يخضع للعقوبات، مضيفاً أن قانون " قيصر" لن يكون له التأثير الكبير على المواطنين العاديين اللبنانيين، والقانون لم يتم تشريعه كي يستهدف لبنان بل لاستهداف النظام في سوريا.

النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مراجع سياسية وديبلوماسية قولها إن المرحلة المقبلة ستشهد عودة فاعلة للدور السعودي والخليجي تجاه لبنان بعد انقشاع الصورة الداخلية والإقليمية، بحيث ستشهد المنطقة تحولات مريبة سيكون لها وقعها على لبنان والإقليم، من قانون "قيصر" إلى ما يجري في العراق وفلسطين لافتاً إلى أن هناك تقديراً يبديه أكثر من سفير خليجي لحكمة الرئيس نبيه بري الذي يدرك خصوصية العلاقة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إن الحصار الاقتصادي والسياسي على لبنان، المعطوف على أداء السلطة السياسية والمصرفية السيئ، من شأنه أن يؤدي إلى سيناريو أكثر سوداوي مما جرى العام 2005، مشيرة إلى أن حوار بعبدا يتطلب تغطية لموقف الحكم الذي بات اليوم أقرب إلى اللون الواحد في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وشروطهم. كما يتطلب تأمين تضامن داخلي في وجه العاصفة الدولية.

الديار/ صونيا رزق

رأت ان الهدف من عقد لقاء وطني في بعبدا هو السعي إلى التهدئة على كافة الصعد بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي وتفادياً لأي إنفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن.

الجمهورية / عماد مرمل

لفت الى ان رئيس المجلس قرر ان يضع ثقله لانجاح اللقاء الموسع المقرر انفقاده في قصر بعبدا في 25 حزيران الحالي، كما انه دخل على خط التقريب بين المنظمات الفلسطينية وتحصين المخيمات في مواجهة اي محاولة لجرها إلى مواجهة مسلحة.

الجمهورية/ شارل جبور

اعتبر ان الحركة السياسية على خط عين التينة – بيت الوسط – كليمنصو التي يتم تصويرها في اطار شبكة الامان السياسية لحماية لبنان من الفتنة ومن قانون قيصر هي في الحقيقة ابعد من ذلك وان الاسابيع المقبلة ستكون كفيلة بتظهير حقيقة ما يحاك خلف الابواب الموصدة.