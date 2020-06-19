the guardian

جونسون لماكرون: ما من هدف وراء إطالة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الخريف

قام الرئيس الفرنسي بزيارة احتفالية إلى لندن يوم الخميس، وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون رحّب بالاتفاق الأخير لتكثيف المحادثات حول الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي في تموز. ومع ذلك، تشير التعليقات التي ترفض فكرة "المفاوضات المطولة" إلى أن جونسون يبدو أكثر استعداداً لإنهاء المحادثات بدون اتفاق ويُعتقد أن كلا الجانبين سيحتاجان إلى وقت للتحضير لهذا الأمر بدلاً من إجراء تعديلات اللحظة الأخيرة في كانون الأول عندما تنتهي الفترة الانتقالية الحالية. على الرغم من الخلافات السياسية، جاء خطاب ماكرون، الذي احتفل فيه بالذكرى الثمانين للنداء التاريخي الذي وجّهه الجنرال شارل ديغول من مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، ليثني على البريطانيين ودورهم الذي أمّن ملجأ للفرنسيين خلال الحرب.

the guardian

الفنلنديون مصدومون من اعتقاد ترامب أن بلدهم جزء من روسيا

رد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في فنلندا بسخرية على الادعاء الذي نُشر في كتاب جون بولتون حول إدارة ترامب والذي كتب فيه بأن الرئيس الأميركي لا يعرف ما إذا كانت فنلندا جزءاً من روسيا أم لا. وانتقد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في كتابه الرئيس الأميركي ترامب بشدة وذكر بولتن في مقتطف مدوّن في الكتاب أن الرئيس ترامب سأل رئيس هيئة الأركان السابق جون كيلي في إحدى المرات عما إذا كانت فنلندا جزءاً من جارتها الشرقية روسيا، قبل زيارة قام بها ترامب إلى هلسنكي عام 2018 لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين. والجدير بالذكر أن فنلندا، التي يقطنها 5.5 مليون نسمة، أصبحت مستقلة عن روسيا المجاورة في عام 1917، وقاومت محاولتي غزو روسي خلال الحرب العالمية الثانية.

روسيا اليوم

رئيس وزراء أستراليا: مؤسساتنا الحكومية بكافة قطاعاتها تعرضت لهجوم إلكتروني

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أن هجوماً إلكترونياً استهدف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها، وبينها الصناعة والهيئات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية. وقال موريسون الخميس إن "المؤسسات الأسترالية من القطاعين الحكومي والخاص تتعرض في الوقت الحالي لهجوم سيبراني ماكر ومعقد مدعوم من كيان أجنبي.. هذا النشاط يستهدف كافة المؤسسات من جميع القطاعات على كل المستويات، وبينها المؤسسات الحكومية والمنظمات السياسية والتعليمية وقطاع الصحة ومقدمو الخدمات الأساسية ومشغلو البنية التحتية الحيوية الأخرى". وأضاف أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكتروني يشيران إلى أن وراءه جهة مدعومة من دولة، مؤكدا أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور. وتابع قائلا: "حماية الاقتصاد الأسترالي والأمن القومي والسيادة هي أولوية قصوى لحكومتي". وأكد أن هذه الهجمات واسعة النطاق لم تسفر عن "أي خروقات كبيرة للبيانات الشخصية". وأضاف أن الأجهزة الأمنية الأسترالية تعمل بشكل وثيق مع حلفاء البلاد وشركائها للتعامل مع هذه الهجمات. وقال: "تحدثت مع (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون الليلة الماضية وبحثنا مجموعة من الأمور، بما في ذلك هذه المسألة". وردا على سؤال عما إذا كانت الصين وراء الهجوم، قال موريسون إن الحكومة الأسترالية "لا تصدر أي تعليق علني على هذه المسائل". وقال: "لن نذهب إلى أبعد من ذلك. لا يمكنني التحكم في التكهنات التي قد ينخرط فيها الآخرون".