الوكالة الوطنية للإعلام

لقاء في المجلس الاقتصادي لإطلاق عجلة الاقتصاد نجار: لطاولة حوار تبحث عن الحلول

عربيد: قطاع المقاولين يعاني بسبب مستحقاته غير المسددة

واصل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ضمن جهود المجلس لتسهيل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، في لقاء تشاركي رابع، عصر اليوم، مع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في مقر المجلس وسط بيروت، لوضع لائحة إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد مع قطاع المقاولين، شارك فيه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام المجلس الدكتور محمد سيف الدين، رئيس لجنة الأشغال في المجلس وديع كنعان، نقيب المقاولين مارون حلو، نقيب المهندسين جاد تابت، وممثلين للفريق الاقتصادي لرئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من أهل القطاع. واعتبر عربيد في كلمة في اللقاء أن "العملية التشاركية التي نعمل عليها الآن تأتي استكمالاً للقاءات التي بدأناها منذ بداية الأسبوع للخروج بورقة مشتركة لكامل القطاعات، هدفها الأول والأخير اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل إعادة تحريك العجلة الاقتصادية". أضاف: "لقاؤنا اليوم مع الوزير ميشال نجار هو للاستماع إلى حاجات قطاعي البناء والمقاولين لبلورة الورقة وتعزيز مضمونها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء. وكما سبق وذكرت أن ورقتنا تحمل أربعة محاور هي في العلاقة مع الدولة وفي العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وفي العلاقات التعاقدية والاهم من ذلك في الواقع الاجتماعي الذي يكمل الواقع". وتابع: "إن هذا القطاع هو قطاع أساسي يؤمن فرص عمل كثيرة لليد العاملة اللبنانية وهو يعاني اليوم بشكل كبير نظراً إلى حجم المستحقات لصالحه وغير المسددة، ما يضع القطاع برمته أمام خطر وجودي، وهذا يحتاج إلى آلية معينة، وأيضا علينا الانتباه إلى موضوع النفايات وإمكانية توقف متعهدي هذا القطاع عن العمل".

وكالة الأناضول

بريطانيا "قلقة" إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا

أعربت بريطانيا، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك "اكتشاف مقابر جماعية" في مدينة ترهونة بعد تحريرها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في كلمة ألقتها سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان، ريتا فرنتش، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، الخميس. وقالت "فرنتش" إن بلادها ترحب بجهود المجلس تجاه المساءلة في ليبيا، وكذلك بالتزام حكومة الوفاق الوطني في العمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذا المجلس". وأضافت أن المملكة المتحدة "قلقة بشدة إزاء التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا (..) بما في ذلك الهجمات الانتقامية واكتشاف المقابر الجماعية واستمرار الخسائر بين المدنيين". كما أدانت السفيرة "جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات العشوائية والقتل غير القانوني والعنف الجنسي وإسكات الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان".وأكدت أنه يجب التحقيق في قضية البرلمانية سهام سرقيوة، التي اختطفتها مليشيا حفتر في يوليو/ تموز الماضي، وجميع حالات الاختفاء والترويع ذات الدوافع السياسية. وأشارت إلى تأييد بريطانيا لمشروع القرار الخاص لإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدة أنه "يجب معالجة استمرارية حالة الإفلات من العقوبة". وجددت فرنتش، دعوة بلادها إلى جميع الأطراف "للالتزام بوقف فوري لإطلاق النار والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، مضيفة أنه "أمر ضروري لتحسين (أوضاع) حقوق الإنسان".

وكالة أنباء رويترز

السعودية تقترح إطاراً لإنهاء المواجهة بين الحلفاء في جنوب اليمن

قالت ثلاثة مصادر إن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء أحدث مواجهة في جنوب اليمن بين الحلفاء تحت مظلة التحالف الذي تقوده المملكة وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف مع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في الشطر الشمالي من البلاد. وكانت اشتباكات سابقة بين الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية، قد أدت إلى تعقيد مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر الذي يشهده اليمن وحماية قطاع الصحة المتعثر من وباء كوفيد-19. وفي نيسان أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة التي تدعمها الرياض، وفي مناطق أخرى في الجنوب الأمر الذي يفتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين. وقالت ثلاثة مصادر على علم بالتطورات، ومنها مصدر من الحكومة وآخر من المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة توسطت فيه السعودية في تشرين الثاني الماضي لكن تنفيذه تعثر. وكتب المسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي في تغريدة على تويتر أن المجلس لم يتلق أو يناقش أي اقتراح. ويدعو الاقتراح الذي اطلعت عليه رويترز إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلى إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ. وبعد ذلك يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تدعمه السعودية محافظاً ورئيساً للأمن في عدن ويختار رئيساً للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي. ثم يسحب المجلس الانتقالي قواته من عدن ويعيد نشرها في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد ذلك. ولا يزال الارتياب يمثل عقبة أمام محاولات الرياض للحيلولة دون فتح جبهة أخرى في الحرب متعددة المحاور التي تسعى للخروج منها. وقد اكتسبت تلك الأهداف أهمية قبل استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني ولأن اليمن يواجه تفشي فيروس كورونا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

كوريا الجنوبية... أوامر للجيش على الجبهة الشمالية بالاستعداد الكامل للمواجهة

اجتمع، اليوم الخميس، كبار القادة العسكريين في جيش كوريا الجنوبية لبحث كيفية الاستعداد لردع جارتهم الشمالية في حال حدوث أية طوارئ. وبحسب وكالة "يونهاب"، دعا كبار ضباط الجيش والبحرية في كوريا الجنوبية اليوم، القوات المسلحة إلى الحفاظ على وضع عسكري صلب، للتعامل مع الحالة الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد.